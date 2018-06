Estudiantes independentistas boicotean un acto a Cervantes en la Universidad de Barcelona

Medio centenar de estudiantes y activistas independentistas han impedido la celebración de un homenaje a Cervantes organizado por Societat Civil Catalana (SCC) en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona (UB).

SCC ha tenido que suspender finalmente este acto dedicado a la figura de Miguel de Cervantes debido al ruido y los gritos que proferían los estudiantes independentistas que trataban de boicotearlo.

Los sindicatos de ultraizquierda COS y SEPC que, junto con Arran, han pasado años manifestándose por la "libertad de expresión" y "contra la ley mordaza", acaban de boicotear una charla en la universidad sobre la figura de Cervantes al grito de "fascistas". Insisto: Cervantes. pic.twitter.com/rGELVy7fnh — Joven Europeo (@JovenEuropeo) 7 de junio de 2018

Los concentrados han entrado en el edificio histórico y han intentado acceder al acto, que se celebraba a puerta cerrada en el Aula Magna y al que asistía al presidente de esta entidad contraria a la independencia de Cataluña.

En un ambiente muy tenso, se han producido enfrentamientos verbales que han desembocado en algún intercambio de golpes sin que haya actuado la policía, que no ha entrado en el recinto universitario.

Dentro del Aula Magna había unas 200 personas encerradas con llave, mientras fuera los concentrados gritan consignas como "fascistas fuera de la universidad" y "el fascismo avanza si no se le combate".

Los sonrientes demócratas nos han preparado una recepción.

Como buenos fascistas vamos a hacer un homenaje literario a Cervantes que era otro franquista reconocido.

Quieren el país de la estulticia pic.twitter.com/XSLPBqrACV — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 7 de junio de 2018

Ante el ruido ensordecedor de sirenas y gritos, los organizadores del acto han decidido suspenderlo y han evacuado a los 200 asistentes, muchos de ellos personas mayores, por una puerta lateral, mientras eran abucheados por los concentrados sin que se produjeran más incidentes violentos.

La protesta ha sido convocada por las asambleas de Facultad de la UB y las organizaciones que forman la izquierda independentista, como los sindicatos COS y SEPC y los partidos Arran y CUP.

El líder de SCC, José Rosiñol, ha publicado después en Twitter un vídeo en el que los asistentes al acto, aún en el aula, han estallado en gritos y aplausos por la "libertad":

El rectorado de la UB nos ha exigido anular un acto porque no quería "pasar las líneas rojas de autorizar la entrada de los mossos" para poder seguir con normalidad nuestro homenaje a Cervantes...SCC seguirá luchando por la libertad y la convivencia, no nos pararán, seguimos!!! pic.twitter.com/CSPS3ziRtG — José Rosiñol (@JosRosinol) 7 de junio de 2018

SCC señala que "lamenta profundamente" que se haya producido esta "desagradable situación" y que su "gran objetivo" es "crear escenarios de convivencia y concordia entre los catalanes y poder expresarse libremente en cualquier escenario", algo que, "por desgracia, en esta ocasión no ha sido posible".

"Desde la dirección de Societat Civil Catalana se ha reclamado la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra para que se encargaran de velar por la seguridad y que el acto se pudiera desarrollar con normalidad", explica la entidad.

Esos días que piensas que ir a trabajar con casco no sería mala idea.

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida." Cervantes pic.twitter.com/kUoQgnp4p4 — Montse García (@montse__garcia) 7 de junio de 2018

"El rectorado no ha querido acceder a la petición de la entidad para 'no pasar la línea roja de autorizar la entrada de los mossos' y, por tanto, no ha habido más remedio que aceptar su exigencia y cancelar el acto", asegura SCC, dado que la UB "no podía garantizar la seguridad de los presentes".

En un comunicado, la CUP Capgirem Barcelona ha considerado que la decisión del equipo de gobierno de la UB de alquilar el Aula Magna a SCC "pone en entredicho el papel de dicha universidad en el contexto político actual", y que esa entidad "no puede tener cabida en ningún espacio de nuestra sociedad, mucho menos en una institución pública que vela por los derechos y libertades".

Asimismo, han señalado que los manifestantes que han boicoteado el acto "son ejemplo y orgullo" y que las asambleas "responderán" si el equipo de gobierno de la universidad no está "a la altura". Sobre las 19:30 horas, el edificio histórico de la UB ha recuperado la normalidad.