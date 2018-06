La Policía Nacional, los Mossos y hasta cuerpos policiales locales están alertando a través de sus redes sociales de una nueva estafa que tiene a Endesa como reclamo. Al parecer, se están mandado una serie de correos electrónicos en los que la compañía eléctrica pide los datos bancarios de la persona, por haber cobrado supuestamente dos veces la misma factura.

Los estafadores explican en el correo que han tenido un problema en el sistema de débito automático y por eso, se han cobrado 200,99 euros, en un caso, o 37, en otro, según las versiones. Para subsanarlo, solicitan con urgencia y amabilidad el número de una tarjeta de crédito del afectado, con el fin de reembolsar la cantidad cobrada de más. También se informa en el texto de que los ingresos se harán en uno o dos días. Lo puedes ver en las imágenes que van más abajo.

Como en otros correos falsos similares o phishing, el objetivo de los ciberdelincuentes es que el ciudadano crea que estás recibiendo una comunicación oficial de una empresa de la que es cliente (Endesa, en este caso) y, así, se sienta confiado a la hora de aportar datos privados que le exponen.

Como explican estos tuits, NO hay que creérselo...

✋🏻No, @Endesa no te va a reembolsar una factura pagada dos veces💶; no pinches el enlace ni facilites ningún dato. #Phishing pic.twitter.com/MT0gcUp48g

Reps un correu electrònic que sembla ser de Fecsa Endesa i et diu que t'ha de fer el reemborsament d'una factura que ha cobrat per duplicat? És una estafa. No piquis i els donis les teves dades bancàries! pic.twitter.com/VlJltsvpul