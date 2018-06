Jorge Javier Vázquez desmiente una información sobre su nueva dieta

Jorge Javier Vázquez contó este viernes en su cuenta de Instagram que iba a empezar una nueva dieta, basada en un método con el que iba a conseguir "perder grasa y conseguir un peso saludable".

"Muchos ya sabéis que el peso y yo siempre hemos tenido una relación con altibajos, pero espero que esto también sea un gran éxito", escribió en referencia a su obra de teatro.

Esta fue la publicación:

El mismo viernes por la noche, el diario El Español publicó un artículo en el que hablaba de los problemas de peso de Vázquez y analizaba el nuevo método escogido por el presentador.

Este medio afirmó que se trata de una dieta milagro que también hizo su compañera Carlota Corredera y por la que supuestamente pagó 7.000 euros. También contó que el propio Vázquez se sometió a otro tratamiento similar el año pasado que le costó 6.000 euros.

Sin embargo, el presentador ha escrito dos mensajes en su cuenta personal de Twitter para desmentir esa información:

Acudí a la clínica Neolife para someterme a un tratamiento antiaging y continúo allí. Muy feliz. También es falso que desembolsara 6.000€ por este tratamiento. Lo siento, pero no podía tolerar este ataque gratuito a unos profesionales que no se lo merecen https://t.co/Dqful2oQQr

Estos mensajes no han tenido el efecto que el presentador pretendía porque enseguida se ha generado un debate entre los que le acusan de publicitar un método con poca credibilidad y los que defienden que él puede hacer lo que quiera con su dinero porque para eso lo ha ganado trabajando.

Estas son algunas de las críticas:

Perdona si veo esta esta lanza rota como un pago en especie a Neolife.

Con la publicidad que les haces yo no dudo de que no pagaras 6000€. Posiblemente no pagaras nada en absoluto, y no veo nada malo en ese intercambio.



Pero defender un timo como Neolife... en privado, gracias.