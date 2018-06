Jorge Dezcallar estuvo este domingo en Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro, hablando sobre sus años al frente del CNI. Contó lo que pudo, que no fue mucho e incluso hubo una pregunta a la que directamente respondió con un tajante: "A eso no voy a contestar".

Mejide le había preguntado qué era un espía. Dezcalla afirmó que se trataba de una profesión muy dura y muy sacrificada porque no existen los horarios y no puedes compartir con nadie las cosas del día a día.

"Hay cosas que ni siquiera pueden subir para arriba, porque ni arriba las deben saber", reveló. Dezcalla explicó que a la hora de hacer una operación, era él quien debía asumir la responsabilidad. "Si lo autorizan de más arriba, la responsabilidad es de más arriba y yo no tenía derecho a pasar arriba esa responsabilidad", afirmó.

"¿El espía opera al margen de la ley?", indagó Mejide. Dezcalla aseguró que no, sobre todo desde su dirección, pero que eso cambiaba al salir del país.

"Las operaciones que hago en el extranjero no tienen ninguna cobertura. Si fuera de España cogen in fraganti a uno de mis espías, no tenemos leyes que lo protejan porque la operación no está autorizada", explicó.

Por este motivo, Dezcalla reconoció que no siempre se actúa dentro de la ley: "De ahí que si sale mal sea tu responsabilidad".

Para explicar mejor a qué se refería puso un ejemplo: "Si sabes que hay un señor que pasa por un sitio con documentación importantísima en un maletín y te interesa conocer esa información pero no te da tiempo a pedírsela al juez... Y aun así decides asumir esa responsabilidad... En ese caso, es cosa tuya".

"¿Te ha pasado eso?", quiso saber Mejide. "A eso no voy a contestar", dijo sin dudarlo. Tras una sonrisa y un gesto de complicidad, Mejide continuó la conversación por otros derroteros.

