Risto Mejide se dio a conocer hace algunos años por su paso por el jurado de Operación Triunfo. Sus críticas mordaces e implacables hacia los concursantes le convirtieron rápidamente en un personaje imprescindible de la televisión. Pero a punto estuvo de no ser así.

Así lo confesó el propio presentador a Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, al final de la entrevista que le hizo este domingo en Chester (Cuatro). Por lo visto, antes de empezar a trabajar en televisión, Mejide se planteó ser un agente del servicio de inteligencia español.

"¿Sabes que yo intenté entrar en el CNI?", reveló a su invitado. "Además fue cuando tú estabas", aseguró.

"Creo que con muy buen criterio no me dejasteis. Porque era: o entraba en el CNI o me dedicaba a la tele", explicó.

Mejide contó que lo que le empujó a decidirse por la televisión fueron las complicadas pruebas que había que superar para entrar en el CNI y que se prolongaban durante un plazo de ocho meses.

"Y me dijeron todo eso y entonces dije: 'Uff, esto es muy largo, lo de la tele lo veo más rápido", contó el presentador.

Dezcallar admitió lo duras que eran las pruebas y explicó po r ué debían ser así: "Es un proceso lento porque hay que asegurarse de que no te están metiendo a un agente del Mossad (agencia de inteligencia de Israel)".

Puedes ver el vídeo en la web de Cuatro pinchando aquí.