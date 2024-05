Las acampadas denuncian la "hipocresía" de los rectores: "Son palabras vacías"

La reacción de los rectores y rectoras de las universidades españolas no convence a los estudiantes movilizados en las acampadas en apoyo a Palestina. "Entre las múltiples palabras vacías no vemos una respuesta a nuestras reivindicaciones", aseguran.

Este jueves, en respuesta a las movilizaciones estudiantiles, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se comprometió a "revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario". Pero desde las acampadas no quieren revisiones, sino "la ruptura total de relaciones de todo tipo". "No nos vale una revisión vacía mientras se lucran con la compra venta de armas que se utilizan contra el pueblo palestino", advierten en un manifiesto conjunto.

En su contestación a la CRUE, las acampadas acusan a los rectores de entrar "en los marcos discursivos del Estado sionista de Israel al hablar de acciones antisemitas que no están ocurriendo para tratar de opacar el genocidio que estamos viendo en directo". Para el alumnado, es "hipócrita" proclamar la paz pero "no romper totalmente las relaciones con el estado genocida de Israel tanto en el ámbito académico como económico".

"No es momento para meras declaraciones de intenciones", aseguran desde las acampadas para anunciar que seguirán "con la lucha" y que responderán "en consecuencia y con contundencia al comunicado de la CRUE".