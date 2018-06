Este lunes únicamente 280 eurodiputados de un total de 750 votaron en el Parlamento Europeo sobre el incidente con el barco Aquarius. ¿Dónde estaban todos los demás? Más de trescientas personas, entre eurodiputados, funcionarios, asistentes y becarios, se habían quedado parados durante seis horas en un tren entre Bruselas (Bélgica) y Estrasburgo (Francia).

Una vez al mes, los 750 eurodiputados se trasladan a la ciudad de la región de Alsacia para acudir al pleno del Parlamento Europeo que dura cuatro días (de lunes a jueves). Este movimiento cuesta casi 200 millones de euros a los ciudadanos de la UE, según publicaba La Vanguardia. La mayoría de ellos utiliza un tren que la compañía Thalys fleta de manera especial para realizar este viaje.

Cada vez que se celebra una sesión plenaria, este tren recorre Bélgica, Luxemburgo y Francia para llegar a Estrasburgo. El tren tiene la llegada a las 12:30 horas, así los eurodiputados pueden comer e incorporarse posteriormente al pleno, que comienza a las 17 horas, tal y como se puede ver en el horario del Parlamento Europeo de esta semana:

Sin embargo, un fallo eléctrico impedió que el tren llegara a la hora prevista. "Debido a un problema de suministro de energía, el Thalys 9933 llegará 240 minutos tarde. Nuestros equipos están trabajando para resolver el problema lo antes posible. Nos disculpamos por las molestias", informó la compañía en Twitter. Finalmente el tren llegó alrededor de las 18:30.

Entre los eurodiputados españoles afectados se encontraban Antonio López-Istúriz (PP) y Florent Marcellesi (Equo).

Algunos periodistas, eurodiputados y trabajadores afectados publicaron en sus cuentas de Twitter imágenes del tren parado, mientras esperaban en un prado idílico con vacas incluidas:

The chartered Thalys train that shuttles MEPs and their staff from Brussels to the European Parliament in Strasbourg has been stuck in the French countryside for three hours after train lost power.



After an hour stuck inside the heat, they released the MEPs out into the fields. pic.twitter.com/Ur6NU8ck55