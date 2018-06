El error garrafal en el plato de este concursante de 'First Dates' que destrozó su cita

Este jueves tuvo lugar First Dates A Bocados, una versión del programa de citas de Cuatro en la que por primera vez los comensales tenían que preparar su propio menú para su cita. Y como se veía venir, no todo salió bien. Fran, un sevillano de 21 años estudiante de biología, tenía una cita con Naiara, una malagueña de 18, que decía sentirse identificada con sus tatuajes. Lo que Francisco no sabía eran los hábitos culinarios de su pareja o, más bien, no los llegó a comprender.

El sevillano, que se definió como "pansexual pero tirando para el lado hetero", no sabía que Naiara era vegana, o lo que era el veganismo. "Como soy andaluz de primero te he hecho gazpacho y, como sé que eres vegana, de segundo te he preparado filetes de pollo", le dijo al presentar sus platos, que fueron directamente rechazados por la malagueña que espetó que "no le gusta comer algo que sabe que está muerto".

La pifia del sevillano fue muy comentada en Twitter, donde muchos no entendieron la decisión de llevarle pollo cuando su cita no comía carne.

Fran busca un interior del cuál enamorarse al 100% y este es el menú que ha preparado para su cita. ¿Se dejará Naiara conquistar por el estómago y viceversa? #FDABocados https://t.co/G3S9eAJlPZ pic.twitter.com/p9tQwty0YU — First dates (@firstdates_tv) 14 de junio de 2018

La camarera malagueña sí que triunfó con su menú, del que Fran destacó la vichysoisse, el primer plato. La cita siguió de una manera fluida y cómoda, incluso tras la confesión del joven sevillano, que dijo que era virgen y que se consideraba un poco "afeminado".

Sin embargo, a la hora de la verdad, Naiara le negó una segunda cita a Fran, que sí que mostró interés en seguir conociendo a la malagueña.