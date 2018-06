El 'zasca' de Àngels Barceló al PP por su "pornográfico" comportamiento tras la dimisión de Màxim Huerta

La periodista de la Cadena Ser Àngels Barceló ha pegado un demoledor 'palo' al Partido Popular, tras la "chocante" exigencia de dimisión que los populares Rafael Hernando y Martínez Maillo lanzaron en tromba contra el exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta: "Alguien en el Partido Popular debería pedir un poco de calma, no confundir oposición con ridículo. Produce vergüenza ajena, porque la propia de algunos de los dirigentes populares no la conocen, escuchar a algunos miembros del partido exigir comportamientos al gobierno socialista que ellos no han puesto en práctica jamás", ha afirmado Barceló.

La periodista, quien ha destacado que la dimisión de Huerta "había que hacerla", ha calificado de "pornográfico" que después de que se produjese, "sigan con lo mismo": "Hernando, del Partido Popular, el partido condenado por corrupción que no acostumbra a conjugar el verbo dimitir", ha opinado la periodista de la Cadena Ser.

Ha sentenciado Barceló: "No es poca memoria sobre su propio pasado, es poca vergüenza".

Pincha aquí para escuchar el comentario en la web de la Cadena Ser

Alguien en el Partido Popular debería pedir un poco de calma, no confundir oposición con ridículo. Produce vergüenza ajena, porque la propia de algunos de los dirigentes populares no la conocen, escuchar a algunos miembros del partido exigir comportamientos al gobierno socialista que ellos no han puesto en práctica jamás. Ayer, ya era chocante, escuchar a Rafael Hernando o a Martínez Maíllo, exigir la dimisión de Màxim Huerta como ministro de cultura, pero bueno había que hacerlo, pero que después de la dimisión sigan con lo mismo es pornográfico, escuchar hoy a Rafael Hernando criticar las horas, insisto horas, que tardó el ministro socialista en dimitir no tiene un pase. Rafael Hernando, del Partido Popular, el partido condenado por corrupción que no acostumbra a conjugar el verbo dimitir. Pensará el PP que esta es la oposición que tiene que hacer para evitar la fuga de votos a Ciudadanos, pero hay un problema. Cuando en tu casa los corruptos han sido despedidos en diferido, cuando los tiempos de asunción de responsabilidades políticas se han contado en meses y en años, si es que se han contado, criticar las nueve horas que tardó Huerta en dimitir es, insisto, pornográfico. En tiempos de hechos alternativos, de propaganda y de mentiras, hay que insistir en la verdad y es que Maxim Huerta dimitió rápidamente, y se acabó la historia. Ahora, buceando en los pasados, han encontrado otra víctima, el ministro de agricultura, imputado en el caso del robo del agua en Doñana. Pero no hay caso, la Fiscalía va a archivar la investigación en su contra, ni el resto de la oposición se ha sumado a la causa. Pero al PP le da igual, ya ha puesto en marcha el ventilador. Que dimita todo el mundo. No es poca memoria sobre su propio pasado, es poca vergüenza.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard