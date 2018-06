Màxim Huerta dimite como ministro de Cultura y Deporte

Visto y no visto. Así ha sido el paso de Màxim Huerta por el Ministerio de Cultura y Deporte. Sólo seis días ha durado su mandato en el Gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles el periodista y escritor ha anunciado su dimisión horas después de publicarse que fue condenado a pagar 243.000 euros en 2017 por fraude fiscal.

"He pagado esta multa dos veces, la primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo y la pago ahora por segunda vez. Aquí, ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada en esta jauría. Para defender aquello que amas a veces hay que retirarse y eso hago. Porque yo amo la Cultura y hay momentos en que uno tiene que retirarse. Me voy con la misma humildad con la que llegué", ha dicho esta tarde desde la sede del Ministerio de Cultura y Deporte. Pocos minutos después ha repetido desde su cuenta de Twitter.

Para defender aquello que más amas, a veces, es necesario retirarse. pic.twitter.com/HIH1nF4GxU — màximhuerta (@maximhuerta) 13 de junio de 2018

En su comparecencia el ahora exministro ha hecho hincapié en su inocencia y ha insistido en que ha tomado la decisión para apoyar al proyecto del presidente Pedro Sánchez, que el pasado miércoles 6 de junio cerraba su cartera de ministros con el nombramiento de Huerta. "La sociedad lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia de Pedro Sánchez. Y no voy a permitirlo", ha asegurado poco antes de anunciar el cese.

El periodista y escritor también ha querido señalar que se tomó la propuesta del presidente como un honor, que le hizo sentir el peso de la responsabilidad. "Aceptaba un compromiso más importante que mi carrera, más importante que mi vida personal, que mis proyectos de futuro y todo eso lo hacía absolutamente convencido. Convencido de que podía servir a mi país y a la Cultura. Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado de extravagante, consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven y que todos demonizan", ha dicho en relación a sus 11 años como copresentador de El programa de Ana Rosa en Telencico.

Acepté el cargo consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven y que todos demonizan.

Huerta ha asegurado que su decisión la ha tomado pensando en las dos cosas que más cree en esta vida: "La Cultura y la transparencia en política". "Y lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente", ha asegurado el periodista antes de insistir en que está "al corriente de sus obligaciones con Hacienda".

Según ha contado, entre 2006 y 2008 facturó a través de una sociedad limitada, "era lo común en la profesión y no era lo ilegal en ese momento". Tras pagar el dinero reclamado al Fisco, decidió poner un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Por tanto no es una condena por fraude es una multa porque perdí una demanda que yo mismo puse para reclamar mis derechos como tanta gente creadora".

La dimisión de Huerta se ha producido siete horas más tarde de que el entonces ministro asegurase en una entrevista en Onda Cero que asegurase que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias "desde hace casi diez años" y reconociese haber hablado con el presidente Pedro Sánchez sobre la continuidad en el cargo. "Me ha dicho 'por favor, nuestro objetivo es seguir trabajando y ser transparentes", contó en Más de Uno.

Minutos después, en la Cadena Ser, admitió que el presidente desconocía esta información cuando lo nombró ministro y aseguró también que no se lo contó antes de su nombramiento porque es "un asunto personal solucionado hace mucho tiempo". Su intención en el momento de la entrevista era no dimitir.

Ambas declaraciones se produjeron antes de las 10:00 horas y antes también de que muchos usuarios de Twitter decidiesen rescatar una entrevista concedida por Pedro Sánchez en 2015 en la que aseguró que echaría de su ejecutiva "a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar".