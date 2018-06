Nueve hábitos antes de dormir que pueden arruinar tu día

Cuando nos sentimos sobrepasados, cansados o ansiosos lo único que queremos es relajarnos en la cama después de un largo día. Sin embargo, a menudo no nos damos cuenta de que los culpables de que el día haya sido tan malo son algunos hábitos que adoptamos a la hora de acostarnos. Desde la calidad del sueño hasta la cantidad de veces que se tienen relaciones, a continuación se incluyen algunos hábitos que pueden perjudicar la calidad de vida.

1. Resolver conflictos de pareja

Wavebreakmedia via Getty Images

Wavebreakmedia via Getty Images Es más productivo discutir por las mañanas.

Una alternativa mejor es "estar de acuerdo en no estar de acuerdo por el momento", aconseja la terapeuta Sara Stanizai. "Te puedo garantizar que no vas a resolver nada si estás agotado y activado por el enfado, el estrés y los sentimientos negativos".

Esa máxima de "nunca te vayas enfadado a la cama" puede jugar una mala pasada. Quedarse despierto para enzarzarse en una discusión no solo acorta el tiempo de sueño sino que deja a las personas demasiado activas como para poder dormir.

AJ_Watt via Getty Images

AJ_Watt via Getty Images Lávate la cara todas las mañanas para evitar irritaciones de la piel.

Hay pocas cosas peores que despertarse con un sarpullido, en especial la mañana antes de una gran reunión o una cita. Por tanto, no hay que irse a dormir sin lavarse la cara. Aunque no se lleve maquillaje, es necesario limpiar la cara de sudor, grasa y contaminación que se va acumulando a lo largo del día en la piel. "Si estás demasiado cansado o deprimido para lavarte la cara, hay un problema. Puede que sea una señal de que no estás durmiendo lo suficiente o que tienes los ánimos alterados", señala Stanizai.

Afortunadamente, una rutina de cuidado de piel adecuada también tiene efectos positivos en la salud mental. Por tanto, es recomendable invertir 10 minutos por la noche para cuidar la cara, así como desprenderse de las toallitas desmaquillantes, pues lo único que hacen es empeorar la calidad de la piel.

3. Hacer ejercicio