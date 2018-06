La punzante reflexión de El Gran Wyoming sobre 'La Manada' que pone los pelos de punta

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, se ha puesto serio, y mucho, tras la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Navarra, que ha concedido la libertad bajo fianza a los cinco miembros de 'La Manada' al considerar que las circunstancias han cambiado y que ya no existen los motivos que en su día llevaron a mantenerlos en prisión, como el riesgo de fuga o la reiteración delictiva.

Para Wyoming, "a estas horas los miembros de La Manada pueden estar haciendo algo que muchas mujeres no pueden hacer, caminar libremente y sin miedo en la calle":

VÍDEO | Wyoming, tajante ante la libertad de 'La Manada': "Ahora ellos pueden hacer algo que muchas mujeres no, caminar sin miedo por la calle" #elintermedio #JusticiaPatriarcal https://t.co/X20IhtGEiF — El Intermedio (@El_Intermedio) 21 de junio de 2018

LA SEXTA

Asimismo, Wyoming ha ironizado al afirmar que "no hay que esperar al 7 de julio para que empiecen los Sanfermines" ya que "esta decisión judicial es como una cornada".

Mientras todas las mujeres de España gritan 'no es no', los miembros del tribunal son más de 'no es no'... las tres primeras veces, a la cuarta es sí".

Pincha aquí para ver el momento en la web de laSexta

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard