El maestro Joao se emociona en 'Viva la Vida' al recordar la muerte de su gran amor

El maestro Joao, el gran descubrimiento de la pasada edición de Supervivientes (Telecinco) ha estado este sábado en Viva la Vida y ha mostrado durante la entrevista con Toñi Moreno su lado más sensible. El vidente se ha emocionado al recordar la muerte de su gran amor de la juventud al que perdió por el VIH.

El maestro Joao contó que se conocieron al trabajar juntos en una discoteca de moda, cuando él tenía 20 años. "Y yo me enamoré hasta los pinkies (calcetines invisibles)", contó el vidente.

Aquella persona al principio no le hacía mucho caso. "Yo veía que sí, pero luego a la hora de la verdad, nada de nada. Y un día, ya quedándonos hasta última hora, como siempre, me confesó que tenía una enfermedad, mortal por necesidad y que por eso no quería formalizar la relación", contó.

Sin embargo, al vidente esa confesión le dio igual porque estaba enamorado y al final estuvieron casi siete años juntos.

El maestro Joao contó que estuvo con su pareja hasta el último momento. "Yo lo vi irse. Y supliqué y pedí a los cielos que por favor me dejasen despedirme de él. La gente pensará ahora 'a este se le ha ido la chaveta con el sol', pero no. Le noté a él regresar y nos pudimos despedir y me dijo 'ya me voy, ya me tengo que ir'...", contaba el vidente cuando cortó en seco su relato.

Las lágrimas le subían por la garganta y cuando se repuso, continuó con la voz temblorosa: "Ya me voy, ya me tengo que ir. Y yo le dije adiós y él me dijo adiós y se fue. Y se fue para quedarse siempre conmigo. Siempre", concluyó el maestro provocando un fuerte aplauso del público.

También ha leído el culo a Toñi Moreno

Una vez recuperada la alegría que le ha hecho famoso, el maestro Joao ha leído el culo a la presentadora. Lo ha hecho detrás de un biombo translúcido, no como a Jorge Javier Vázquez, que se bajó los pantalones en el plató de Supervivientes.

Tras unas predicciones sobre el terreno profesional, el vidente dio a Moreno la alegría de la tarde: "Esto es un bombo. Te veo con bombo". Y es que la presentadora ha manifestado en más de una ocasión sus deseos por ser madre de una niña pronto.

Mientras el vidente y la presentadora hablaban, entró en el plató Jorge Javier Vázquez para darles una sorpresa y descubrió el pastel. Moreno en realidad llevaba una prótesis falsa por encima de los pantalones, de las de broma, y le confesó el motivo: "Yo no soy tan valiente como tú".

