La primera foto de pareja de Aitana y Cepeda tras confirmarse su relación

Aitana y Cepeda ya no tienen motivos para esconderse. Y no lo hacen. Con el beso que se dieron sobre el escenario del concierto de Operación Triunfo del pasado viernes en Madrid todos los fans han dado por confirmada la relación entre los triunfitos.

Y por si el beso no fuese suficiente, Cepeda compartió este domingo en su cuenta personal de Twitter la que podría decirse que es la primera foto oficial de Aitana y Cepeda como pareja y sus seguidores no paran de comentar y retuitear la publicación, que lleva en menos de un día más de 34.000 me gusta.

"Tarzán y Mogli", tituló Cepeda la imagen.

Y la primera respuesta es de la propia Aitana:

El resto de comentarios pertenecen a sus fans que aseguran que se están "mueriendo de amor" con el idilio de la pareja.

Os quiero — Javier Calvo (@javviercalvo) 1 de julio de 2018