Quizá recuerdes Solo en casa 2, la mítica película en la que el niño prodigio del celuloide estadounidense Macaulay Culkin compartió escena con Donald Trump. El Hotel Plaza es la quintaesencia del Nueva York ultra rico y señorial. El Hotel Plaza es el corazón de Manhattan. Su lobby es el más visitado de todos los hoteles del mundo, y en Navidad su gigantesco árbol es parada obligada así como también lo es su santa Claus en las Galerías del Plaza. Durante todo el año la sociedad neoyorquina disfruta de su espectacular cúpula para tomar el té, y durante décadas el restaurante Oak fue centro neurálgico donde se reunían financieros de Wall Street, abogados de renombre y actores mundialmente famosos.

El Hotel Plaza, frente a Central Park, se reconvirtió en hotel y apartamentos hace unos años. Apartamentos de lujo y hotel de superlujo. Se vendieron todos. Dicen que la mayoría de compradores fueron millonarios rusos y asiáticos, pero el nombre de los inquilinos sigue siendo un secreto.

Hubo un tiempo en el que este emblemático hotel fue propiedad de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, y ahora podría ser comprado por 600 millones de dólares (512 millones de euros) por el fondo estatal de Qatar, Katara Holding. Trump adquirió el inmueble en 1988 pero se lo vendió al fondo del príncipe saudí Alwaleed bin Talal hace dos décadas tras un proceso de bancarrota. Ese equipo gestor, tras unos años dedicado a la restauración, llevó a cabo la reconversión del hotel en lo que es actualmente: un híbrido entre hotel y apartamentos de lujo. El príncipe saudí es accionista minoritario del hotel junto al fondo indio Sahara India Pariwar, cuyo presidente sería el que habría iniciado el proceso de venta por los problemas de liquidez que atraviesa.

El acuerdo de compra por parte del fondo catarí, según revelan fuentes no identificadas y se cuenta en todos los mentideros de la Gran Manzana, incluye la compra del edificio y la del 75% del capital de Sahara India Pariwar en el edificio. Aun no se sabe si el jeque saudí vendería o no su parte.

De finalizarse la operación, sería la última gran compra del fondo catarí de inmuebles de lujo y superlujo en todo el mundo. Con una inversión en la última década de 300.000 millones de dólares (256.000 millones de euros), los cataríes diversifican la riqueza acumulada gracias la venta estatal de gas y petróleo. Y de paso se van comprando el mundo. Este fondo es el dueño de otros hoteles icónicos como The Savoy en Londres.

En los próximos días se sabrá qué sucede con el histórico edificio en el que un día se alojaron los Beatles o Marlene Dietrich.