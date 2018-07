"¿Por qué nadie me habló del posparto?", eso es lo que se preguntó Lucía Galán, la autora del blog Lucía mi Pediatra, cuando dio a luz a su primer hijo hace 11 años.

Lo normal es que el recién nacido acapare toda la atención de familiares, amigos e incluso médicos. La propia Galán admite que antes de vivirlo en primera persona, como pediatra no prestaba la suficiente atención al proceso por el que pasaban las madres después de dar a luz.

Galán ha escrito un hilo en Twitter en el que cuenta su propia experiencia personal para concienciar acerca de la importancia de atender a las mujeres durante los meses posteriores al parto.

"Tuve a mi primer hijo siendo residente de Pediatría. ¿Por qué nadie me habló del posparto?", introduce Galán.

Tuve a mi primer hijo siendo residente de Pediatría. ¿Por qué NADIE me habló del posparto? Ni un solo profesor en la facultad, ni ninguno de mis compañeros ya veteranos, ni amigos, nadie. Sin duda una de las épocas más oscura de mi maternidad https://t.co/2B9wQqY0aw — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

La pediatra explica que a pesar de su experiencia con "madres asustadas" y bebés recién nacidos, ella nunca se había dado cuenta del "huracán emocional que supone convertirse en padre y en madre". Hasta que ella misma se vio en aquella situación.

Una mañana me vi encerrada en mi habitación llorando amargamente, con mi bebé en brazos, luchando con la teta, la casa llena de visitas y de pronto entró mi madre: "Qué te pasa, amorín?" - Me dijo. 👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

- ¿Qué me pasa, mamá? Dímelo tú. ¡No sé qué me pasa!- contesté inundada en un amargo mar de lágrimas. Mi madre se sentó a mi lado, me apartó el pelo de la frente,me hizo una trenza como cuando era una niña, me besó,la frente y me dijo:

- Cariño, esto es el posparto. Y pasará👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

Y lloré y lloré mucho. Y me enfadé mucho con el mundo: con mis profesores, con mis adjuntos, con mis compañeras, con mis amigas, hasta con mi madre! ¿Por qué nadie me había contado esto? Y me sentí doblemente frustrada y culpable porque yo era pediatra...👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

Galán de repente sintió culpa por no haber sido capaz de identificar esas emociones "en los cientos de pacientes que habían pasado por mis manos".

Galán afirma que los cuidados del recién nacido no suponían un misterio para ella porque los conocía todos. "Pero, ¿y de la recién mamá?", se pregunta.

¿Quién cuida de la recién mamá? Ni siquiera yo era capaz de hacerlo. Dolorida, agotada, exhausta, decepcionada y culpable. Me sentí culpable. Tremendamente culpable. Sola rodeada de gente. Todo el mundo celebraba el feliz acontecimiento menos yo. — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

Y aún lo recuerdo tras ya más de 11 años y las lágrimas me impiden escribir con claridad. Desde ese momento me dije: ya está bien! Esto hay que hablarlo! Hay que compartirlo! Hay que prepararlo y hay que curarlo. 👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

En aquel momento, la pediatra se propuso romper aquel tabú y siempre habla de ello cuando tiene la oportunidad. Galán aborda el posparto en los tres libros que ha escrito, en las conferencias que da, en los talleres que dirige y las entrevistas que concede.

Y en la consulta, lo primero que pregunta a las madres primerizas es: "Dime, cielo, ¿tú cómo estás?".

Y sabéis lo que hacen la mayoría de ellas? Sabéis lo que dicen? Nada. No dicen nada. Solo lloran. "Es la primera vez que me preguntan por mí"- Me confiesa alguna. Y esto, tras tantos y tantos años no puede seguir pasando. No. 👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

¿No sería más fácil que esta información se compartiese? ¿No sería más fácil que en las clases de preparación al parto nos lo contaran? ¿Que nuestras madres, amigos, conocidos nos prepararan? ¿No sería mucho más fácil? 👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018

Así que yo tengo muy claro que voy a preparar a mi hija y a mi hijo también. Porque ambos deben saber a dónde van. La maternidad y la paternidad es MARAVILLOSA, lo es, pero seamos generosos, comparte lo bonito, claro que sí, pero no olvides las sombras. No lo hagas👇🏼 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de julio de 2018