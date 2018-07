Villacís: “Me reencarnaría en Di Stéfano”

La pasión por el fútbol la ha vivido Begoña Villacís (Ciudadanos) desde pequeña. En su casa siempre se veían los partidos del Mundial. Y hasta ha jugado durante su juventud. Recuerda con emoción la victoria de España en Sudáfrica, que vio rodeada de amigos en una terraza y la celebró por las calles con la bandera. Pero también confiesa que se pone nerviosa en algunos partidos y se levanta del sofá para dar una vuelta. ¡Comienza el partido!

¿Vives con pasión el Mundial?

Sí.

¿Algún ritual?

Cuando me pongo nerviosa, me levanto del sofá y me doy una vuelta. Quedo con los amigos de siempre.

¿Tu jugador favorito de la Selección?

Iniesta es el que más ha dado a la Selección y el que mejor encarna sus valores. Es un grande de verdad, se le aprecia por su sencillez. Es un ejemplo honesto y funciona muy bien como elemento de cohesión.

¿Que jugador de la Selección sería Albert Rivera?

Justo ese, Iniesta. Por mentalidad, forma de ser, es alguien de equipo, elemento de cohesión.

Albert Rivera es como Iniesta

¿En qué se parece la Roja a Ciudadanos?

Somos invencibles porque somos muy insistentes. Nunca nos damos por vencidos. Estamos consiguiendo que mucha gente se ilusione con la idea de España y se reconcilie con nuestro país. Nacimos en un momento muy complicado, no siempre lo hemos tenido fácil. Somos muy perseverantes.

¿El partido más emocionante en la historia de los Mundiales?

Obviamente, la victoria de España en Sudáfrica. Siempre recuerdo que mi padre —yo jugaba al fútbol y en mi casa siempre ha gustado mucho— me hablaba del Brasil-Italia del Mundial del 82.

¿Cómo viviste la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica?

En una terraza con un montón de amigos y mis hijas. Es un recuerdo fantástico, me lo pasé fenomenal. La gente lloraba, nos abrazábamos todos, fuimos a la calle con las banderas.

El fútbol femenino está discriminado

¿Está discriminado el fútbol femenino?

He jugado al fútbol. No solo lo digo, lo afirmo, sí. Las chicas que lo practican hoy en día tienen que poner mucho de su parte, tienen que tratar de conciliar trabajo, estudios y deporte y tienen menos patrocinios y fama. Y menos reconocimiento.

¿En qué futbolista te reencarnarías?

En Di Stéfano. Ojalá. Era una leyenda para mis padres y de España.

¿A quién le sacarías la tarjeta roja en el mundo de la política?

Al que no esté dispuesto a jugar con fair play.