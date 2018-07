Elon Musk llama pedófilo a uno de los buzos del rescate de Tailandia

Elon Musk, fundador de Tesla, ha llamado "pedófilo" a través de Twitter a uno de los buzos que participó en el rescate de los niños que quedaron atrapados en una cueva de Tailandia.

El insulto iba dirigido a Vernon Unsworth, uno de los rescatadores que participó en la operación, que aseguró que el minisubmarino que Musk quería mandar al país asiático para ayudar en las labores de rescate, "no tenía absolutamente ninguna posibilidad de funcionar".

El especialista comentó en una entrevista que, al ser rígida, la cápsula no habría llegado muy lejos y no dudó en calificar el invento de Musk como "un truco de propaganda".

Billionaire tech entrepreneur Elon Musk sent a "kid-size submarine" to help the 12 boys trapped in the Thai cave. Vern Unsworth, who was involved in the rescue operation, rejected the idea completely. https://t.co/BLdRUYjEE7 pic.twitter.com/95o1X5snBb — CNN (@CNN) 15 de julio de 2018

A Musk no le sentó bien esa crítica y respondió en Twitter con unos mensajes que borró posteriormente. "No he visto a este inglés expatriado que vive en Tailandia en ningún momento cuando estábamos en las cuevas. Las únicas personas a la vista eran los del ejército, que estuvieron geniales. La marina tailandesa nos invitó a pasar", escribió. Lo ha acusado también de ser un pedófilo y ha anunciado que probará que el submarino funciona.

Las capturas ya están circulando por la red social, y muchos usuarios no han dudado en criticar su actitud.

Ojalá Elon Musk atrapado con el submarino en la cueva tailandesa y rescatado por el mismo equipo que rescató a los niños. — Jorge Matías (@El__Yayo) 16 de julio de 2018

@elonmusk you are an attention seeking fool. You didn't save the Thai kids the divers and cavers did.

Keep your mini sub crap to yourself. #clown — Loose Chinstrap (@LooseChinstrap) 16 de julio de 2018

"Musk eres un tonto que busca atención. No salvaste a los niños tailandeses, lo hicieron los buceadores. Quedate tu mini submarino de mierda".

@elonmusk someone saves children from a cave and you call them a pedo? I'd comment on your ego but you're just an all-round piece of shit - get a hold of yourself ! — Millsy (@2606Millsy) 16 de julio de 2018

"Musk alguien salva a los niños de la cueva y le llamas pedófilo? Hablaría de tu ego, pero eres un trozo de mierda".

El submarinista insultado por Musk a asegurado, en una entrevista a la agencia AFP, que piensa denunciar al dueño de Tesla.

Tailandia y el resto del mundo han estado pendientes de los 12 niños y su entrenador que quedaron atrapados en una cueva del norte del país el 23 de junio por las fuertes lluvias. Después de estar encerrados nueve días en la cueva, comenzó un exitoso rescate que duró 3 días. Los niños se encuentran bien pero siguen ingresados y en observación.