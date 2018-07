Jordi Cruz tiene nuevos cocineros en su restaurante. El jurado de MasterChef (TVE) ha decidido fichar a dos concursantes de la sexta edición del programa para incorporarlos a la familia ABaC de Barcelona. Son Sofía y Víctor, los dos aspirantes que se hicieron pareja entre fogones.

"Vamos de un gran fichaje a otro!!! Las cosas, con buena gente se hacen mucho mejor! Bienvenida a la ABaC 😜", contaba este domingo el dueño del establecimiento en Instagram, donde ha compartido una foto con los dos cocineros.

Cruz posa sonriente con Víctor, cuyo fichaje se conoció el 22 de junio, y con Sofía, que fue eliminada el lunes 25 de junio y que le ha dedicado un mensaje de agradecimiento en los comentarios. "Muchísimas gracias por la bienvenida, ya tienes el ayuntamiento completo! Así da gusto, chef🙌😘", escribe refiriéndose a los motes de La Alcaldesa y El Alcalde con los que se conoce a la pareja.

Sofía se incorpora a la plantilla después de que el cocinero y jurado le diese una valiosa lección de vida en su último programa. "Estoy superorgullosa de haber llegado hasta aquí. MasterChef me ha ayudado mucho a creer en mí. Me llevo gente fantástica, confianza en misma, un cambio de pensamiento y la seguridad de que me quiero dedicar a esto", dijo entre lágrimas al marcharse, a lo que Cruz le respondió con un consejo.

"Me recuerdas en muchos aspectos a mí. Antes yo también buscaba aceptación en los demás hasta que me di cuenta de que si yo no confiaba en mí, no me servía de nada. Espero que la Sofía que domine tu vida sea la cisne que hemos visto y no la patito negro. Quiero que cada vez que alguien dude de ti, te acuerdes del Jordi que un día ganó mucha confianza y mucha pasión, y salgas adelante", sentenció.