La oferta irrechazable de Jordi Cruz a un concursante de 'MasterChef'

Pocas veces se ha llorado tanto en MasterChef (La 1) como con la eliminación este jueves de Víctor o, como le han apodado sus compañeros, el Alcalde. Las lágrimas se asomaron a los ojos de todos sus compañeros, y en especial a los de Sofía, la Alcaldesa, quien se ha convertido en su pareja en el programa.

También se vio emocionados a los jueces, en especial a Jordi Cruz, que dedicó a Víctor unas emotivas palabras: "Estaba escuchando a Dani, que te dice que eres el ganador de MasterChef. Eras mi favorito porque tienes una actitud maravillosa".

El chef continuó alabando al concursante y le tendió la mano: "Siempre lo hemos dicho: un plato mal ejecutado en una prueba de eliminación te saca de MasterChef. Eres una persona seria, curranta y se te nota. Y te lo tomas en serio. Has dicho que la cocina es tu vida. Si eso es cierto, en mi casa no te faltará trabajo".

TVE

La oferta de trabajo llegó al corazón de Víctor, que se emocionó. "Las palabras de Jordi no me las esperaba. Le tengo muchísima admiración y a mí ese ofrecimiento me ha recompensado mucho y no lo voy a dejar escapar", dijo más tarde ante las cámaras. Puedes ver el momento completo aquí.

A través de su cuenta de Twitter, Jordi Cruz ha demostrado que su ofrecimiento no era sólo palabrería. Esta madrugada, el chef colgó una foto junto a Víctor en las cocinas de su restaurante con tres estrellas Michelin, ABaC, en Barcelona. "Perdemos a un gran aspirante, yo he ganado un gran cocinero para ABaC", escribió Cruz junto a la imagen.

Perdemos a un gran aspirante, yo he ganado un gran cocinero para ABaC. Muchas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos la próxima semana en las cocinas de @Masterchef pic.twitter.com/EaoMidvYIy — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 21 de junio de 2018 "Este es el mayor premio al que cualquier participante de MasterChef podría aspirar. Me llevo una gran experiencia y la posibilidad de comenzar un nuevo proyecto de vida que me hace feliz. Muchas gracias a todos, sobre todo a MasterChef por enseñarme que la vida era otra cosa", respondió Víctor en otro tuit. Este es el mayor premio al que cualquier participante de @MasterChef_es podría aspirar. Me llevo una gran experiencia y la posibilidad de comenzar un nuevo proyecto de vida que me hace feliz. Muchas gracias a todos sobretodo a @SofiaMChef6 por enseñarme que la vida era otra cosa. https://t.co/ijFhFWpfJU — Víctor MasterChef 6 (@VictorMChef6) 21 de junio de 2018