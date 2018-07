Su nombre está ligado a la historia de los superhéroes. Yvonne Blake, Presidenta de Honor de la Academia de Cine, ha fallecido este martes en Madrid a los 78 años, sin embargo, su legado perdurará para siempre.

Blake diseñó el traje de uno de los superhéroes más famosos del mundo, el de Superman, uno de los emblemas de la firma DC Comics, y configuró en el imaginario colectivo de varias generaciones la esencia del Hombre de Acero.

El trabajo de Blake consiguió que en 1978, Christopher Reeve, enfundado en un traje de licra, con una S en el pecho y los calzoncillos por fuera del pantalón se convirtiese en el personaje de ficción favorito de niños y adultos.

Ahora, aquel traje pertenece a una muestra de exposición itinerante sobre Superman, para que lo puedan ver y tocar todas las generaciones que crecieron imitando al superhéroe de capa roja.

Los Superman actuales no serían lo mismo sin ella.