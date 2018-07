Ana y Miguel comenzaron su cena en First Dates (Cuatro) con el plato más fuerte. La pareja empezó su cita revelando sus gustos sexuales. En la mayoría de ellos coincidían, pero una confesión de Miguel dejó a Ana sin palabras, y no llegó a contarle lo que pensó al escucharle.

"¿Tendrías una relación abierta?", comenzó preguntando la mujer de 69 años, a lo que él contestó que sí, " más abierta que cerrada". En este punto no coincidieron en gustos.

Pero Ana enmudeció cuando llegaron al tema de los fetiches sexuales. "¿Sabes qué me gusta a mí? Pero no me consideres puerco ni marrano", pidió Miguel, mientras ella solo podía reír nerviosa, esperando que le sorprendiera. "Que para Reyes me regalaran una muñeca hinchable, pero como si fuera natural. Con pelo de verdad". Ella no dijo nada.

Una vez sola ante las cámaras, confesó que le parecía muy bien "porque si eres soltero con algo tienes que animarte": "Pero no se lo he dicho, lo he pensado".