El equipo de comunicación de Pablo Casado ha distribuido entre los periodistas que cubren la información del Congreso del PP para elegir al sucesor de Rajoy al frente del partido un comunicado de la asociación de víctimas contra el terrorismo Dignidad y Justicia contra Soraya Sáenz de Santamaría.

En él, además de mostrar su "apoyo" a Casado, se señala a Sáenz de Santamaría de facilitar que el etarra Bolinaga saliera en libertad.

Este es el comunicado íntegro:

Nota prensa Dignidad y Justicia

Madrid, 20 julio 2018

Apoyo a Pablo Casado

Muchas victimas del terrorismo queremos manifestar nuestro apoyo a Pablo Casado en este sprint final de la sucesión de Rajoy. No lo hacemos por ncercanía al PP, pues no existe ni existió. Se alejó mucho ya desde 2008 en el Congreso q tuvieron en Valencia. Lo hacemos porque queremos una España con líderes que defiendan a nuestra nación, como también hace Albert Rivera, Francisco Alvarez Cascos y su Foro Asturias, Santiago Abascal con Vox, Carlos Salvador con UPN. Como ya hicieron líderes del PSOE como Nicolas Redondo o el propio Valls en Francia. Las victimas del terrorismo queremos, necesitamos UNIDAD en España, contra ETA, contra el separatismo catalán contra los defensores de las dictaduras como las comunistas de Cuba o Venezuela y tantos otros países. A nuestros familiares los asesinaron porque los terroristas quisieron romper España y, por ello, necesitamos líderes fuertes con ganas de defender a nuestro país y no venderlo a porciones. Y queremos un centro-izquierda y centro- derecha fuerte y no maleable o voluble con los sucesores de ETA o defensores de la República Catalana o los que presumen de lo. Que carecen: educación y saber estar, al fin y al cabo, los que carecen de valores. Y se preguntarán porqué no apoyamos a Soraya Saez de Santamaría. No la apoyamos porque defiende el continuismo de Rajoy, defiende la vida contemplativa y la inacción. No es persona de valores. No demostró estar a la altura cuando en 2013 y 2014 no hizo absolutamente nada para evitar la excarcelación masiva de más de 100 terroristas de ETA, al derogarse la doctrina Parot ( con la complicidad del actual Ministro de Interior). Soraya favoreció la salida del terrorista Bolinaga con toda la oposición de victimas y contra la legalidad vigente. Y lo peor, cuando un expresidente de Gobierno como Zapatero te apoya, es significativo de qué no tienen que votar los compromisarios del PP. Y dirán porqué una asociación de víctimas del terrorismo se entromete en unas elecciones de un líder de un partido. Quizás será porque el adversario de Soraya Saez Santamaría demostró y ha demostrado que defiende las tesis de las victimas del terrorismo. Que defiende el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos sin resolver de ETA, algo de lo que nunca se preocupó Saez de Santamaría en sus casi 7 años de gobierno. No vale ir en el descuento del partido a darlo todo ( homenaje a Mª Blanco. La semana pasada)

Por eso, salga quien salga, si que nos importa. Y si gana Soraya, nunca nos costará que nos lo reproche, pues nosotros somos personas que defendemos España y su unidad y lo más importante: vivimos de nuestras profesiones

Cordialmente,

Dignidad y Justicia