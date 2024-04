Jordi Évole se pronuncia como muy pocas veces ha hecho sobre la carta de Pedro Sánchez

El periodista Jordi Évole ha reaccionado como casi nunca al shock causado por la carta de Pedro Sánchez, en la que aseguró que reflexionaría durante varios días sobre si dejar la Moncloa tras los ataques personales contra su mujer, Begoña Gómez.

En su columna semanal en La Vanguardia, el comunicador no ha dudado en dedicar varias palabras a lo ocurrido, confesando que él no conoce "íntimamente" al presidente el Gobierno, pero "algo le conozco".

"Me resulta increíble que aquel político que no hace ni un año salió a por todas se haya vaciado en nueve meses. Pero esta vez a Sánchez, el gran estratega, le importa un pimiento la eficacia electoral de su decisión. Está en otra", ha asegurado.

Jordi Évole ha revelado que no tiene ni idea de si "en dos días Sánchez encontrará la fuerza necesaria para seguir". Pero ha resaltado que "lo que está claro es que no ha ablandado ni un gramo a sus odiadores". "He oído hablar a Feijóo con desprecio sobre la compasión, algo tan necesario en una sociedad civilizada", ha apuntado.

"Nunca había visto que un presidente del Gobierno concentrase tanto odio. Ni nunca había vivido escenas como las que he vivido estos días", ha razonado.

El periodista ha señalado que no sabe si "los odiadores están calculando bien". "Vivimos en la sociedad de la emoción, a veces demasiada, y Sánchez está transmitiendo una emoción que muchos podemos compartir. Ese 'no puedo más' que casi todos hemos dicho alguna vez", ha defendido.

Évole cree que no es cuestión de "entrar en más ñoñerías blandengues", pero justifica que "la política tiene la oportunidad este fin de semana de rescatar su lado más humano, donde el zasca no se jalea, donde el exabrupto no es el valor refugio".

"Los que disfrutan con la aniquilación del otro son los que abrirán botellas de champán si Sánchez anuncia el lunes su dimisión. Los que no soportan la pluralidad de España. Todos esos son los que están a punto de ganar", ha sentenciado.