Laura Escanes levantó la polémica hace unos días con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que la influencer aparece bailando tras bajarse de un coche, mientras el vehículo sigue en movimiento. Las imágenes generaron un debate sobre si #InMyFeelingsChallenge es un reto viral o, simplemente, una temeridad. Después de que instagramers como Escanes o Dulceida, con tantos seguidores, se hayan unido a esta moda, los Mossos d'Esquadra han decidido utilizar también las redes sociales, aunque en su caso para lanzar un mensaje sobre la peligrosidad de este juego.

166.9k Likes, 5,947 Comments - Laura Escanes (@lauraescanes) on Instagram: "Kiki, do you love me? 🚘 #inmyfeelings #inmyfeelingschallenge #smartlovers"