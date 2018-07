Al 41% de los españoles le parece bien que se saque a Franco del Valle de los Caídos y al 31% le es indiferente

"Un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado" dijo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de julio para subrayar su determinación de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Sánchez explicó que pertenece a una generación que creció en democracia y que "ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura". "La nuestra, tampoco", apostilló.

El presidente insistió en que la decisión del Gobierno de proceder a la exhumación es "firme" y que su materialización, "a falta de dar unos últimos retoques al instrumento que lo hará posible", será "en un breve espacio de tiempo", sin especificar cuándo exactamente se llevará a cabo.

Al 41% de los españoles les parece bien que se saquen los restos del dictador del Valle de los Caídos, mientras al 25% le parece mal. Al 31% le resulta indiferente lo que suceda con el cuerpo de Franco.

Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del sondeo realizado en exclusiva por YouGov para El HuffPost.

Sobre qué se debería hacer con el Valle de los Caídos, el monumento que alberga la tumba de Franco y de Jose Antonio Primo de Rivera en San Lorenzo de El Escorial, la mitad de los encuestados, un 50%, cree que se debería hacer un centro de memoria y reconciliación, aunque con discrepancias sobre si mantener allí enterrado (20%) o no (30%) el cuerpo de Franco.

El 16% opina que habría que dejar el lugar como está mientras el 11% piensa que habría que demolerlo.

"Las heridas han estado abiertas durante demasiados años y ha llegado el momento de cerrarlas. Nuestra democracia tiene que tener símbolos que unan a la ciudadanía, no la que separe", dijo Sánchez en el Congreso en aquella intervención.

Sin embargo, según el sondeo en exclusiva de YouGov para El HuffPost, los españoles no comparten la opinión de su presidente. Un 57% cree que exhumar el cuerpo del dictador no ayuda a cerrar las heridas de la Guerra Civil mientras un 31 % cree que sí y un 12% dice no saberlo.

Sobre la opinión que los españoles tienen de Francisco Franco, una amplia mayoría (87%) opina que era un dictador.

A la pregunta de "¿te parece bien que el Estado, como establece la Ley de Memoria Histórica, subvencione la búsqueda y exhumación de las fosas con represaliados por el franquismo?", a la mayoría (57%) le parece bien, a un 26% no le parece correcto y a un 12% le resulta indiferente.

Sobre la Transición, un 45% de los españoles está bastante o totalmente de acuerdo con que fue un proceso modelo de paso de una dictadura a una democracia. Un 26% se muestra bastante o totalmente en desacuerdo.

Sobre el papel del rey emérito en la Transición, un 45% está bastante o totalmente de acuerdo con que fue el garante del proceso mientras que el 23% está bastante o totalmente en desacuerdo com esa afirmación.

Sobre el régimen que hubieran preferido tras el final de la dictadura franquista, a la pregunta de "¿hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con que, tras la muerte de Franco, España hubiera tenido que convertirse en una república?", el 46% de los españoles está bastante o totalmente de acuerdo con una república como forma de gobierno mientras el 24% dice estar bastante o totalmente en desacuerdo.