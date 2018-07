Facebook se la pega en Bolsa: Zuckerberg pierde 17.000 millones

El sol ha brillado este jueves en la ciudad californiana de Menlo Park. Sin embargo, arrecia tormenta en las oficinas de Facebook. La red social sufre este jueves la mayor caída en Bolsa desde que debutara en mayo de 2002.

Las acciones de la red social han caído en esta jornada cerca del 20% en el Nasdaq 100, índice bursátil estadounidense (equivalente al Ibex 35 español) que reúne a las 100 compañías más importantes del sector tecnológico. Cada título de Facebook vale 175 dólares.

La capitalización bursátil (valor total que tiene la compañía en Bolsa) ha caído 124.000 millones de dólares en apenas unas horas. Se trata del mayor desplome que sufre una empresa en Wall Street en un día desde que Intel se dejara 91.000 millones de dólares el 22 de septiembre de 2000.

Los inversores han reaccionado con desconfianza a los resultados financieros de Facebook sobre el segundo trimestre del año. Los ingresos y las cifras de usuarios no han cumplido las expectativas de los mercados.

Además, se trata de los primeros resultados que se dan a conocer tras el escándalo de la filtración de datos de Cambridge Analytica, que podría estar pasando factura a la red social.

#Facebook shocked investors by revealing disappointing second-quarter earnings and forecasts. Shares tumbled >20%, wiping up to $140bn off the company's value, in one of the largest after-market drops ever. https://t.co/BGScbBxq9b pic.twitter.com/LpTUHW4cm8