Kim Kardashian incendia las redes por banalizar la anorexia

Kim Kardashian ha compartido en su cuenta de Instagram unos stories que han incendiado las redes por hacer "apología de la anorexia". La influencer ha subido un vídeo en el que, en medio de una reunión, señalan su extrema delgadez, algo que ella asume como un cumplido.

En las imágenes, la influencer aparece con sus dos hermanas, Khloe Kardashian y Kendall Jenner, probándose ropa. Todas intercambian opiniones sobre cómo le sientan los modelitos. En un momento de la conversación, Kendall hace el comentario que, finalmente con la respuesta de Kim, genera la discordia: "Estoy muy preocupada, creo que no estás comiendo. Estás muy esquelética". La celebrity se muestra entusiasmada ante la observación de su hermana. De hecho, hay un momento en el que exclama: "¡Ah, los cumplidos!".

Twitter ha recogido los polémicos vídeos, así como los duros comentarios de algunos usuarios, entre ellos de algunos tuiteros que confiesan haber padecido esta enfermedad:

Said 'thank you!' to her sisters for calling her 'anorexic' WTF! Anorexia is a serious mental illness which destroys lives and nearly took my life. It's never okayy to compare weight loss to a serious illness — georgia-alice (@georgiaalice9) 31 de julio de 2018

I don't think the issue is with Kim being skinny here. @MarcelaPaguaga has her own wellness journey that she's been sharing. It's when anorexia is used in a positive connotation. That shouldn't ever be used as a compliment as that creates a thing people should aspire to. — Fern Paguaga (@Fmpaguaga) 31 de julio de 2018

Unfortunately and inexplicably, there are people who look up to and admire you. Please do better for them. — Katie Sirles (@mister_quint) 30 de julio de 2018

"Cuando me decían que parecía anoréxica, tenía anorexia. Me odiaba a mí misma. Odiaba mi cuerpo. Desafortunada e inexplicablemente, hay gente que te admira. Compórtate mejor por ellos", ha pedido una de las usuarias.