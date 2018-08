Qué hacer (y qué no hacer jamás) ante una quemadura casera

Uno de los accidentes domésticos más frecuentes es sufrir una quemadura producida al planchar, al cocinar con agua o aceite hirviendo o por el contacto con algún producto químico de limpieza.

Cuando algo de esto ocurre y no sabemos bien cómo debemos actuar, solemos recurrir a internet en busca de algún remedio casero que mitigue el dolor.

Esto fue lo que le ocurrió a Raquel, una de las hermanas conocidas como Las Mellis, que se quemó las manos manipulando una pistola de silicona caliente y se aplicó zumo de limón porque encontró por internet que era un método buenísimo. En lugar de calmar el dolor, el ácido cítrico del limón lo duplicó aumentando la gravedad de la lesión.

Para que no te pase lo mismo que a ella, Álvaro González Miranda, cirujano especialista de la Unidad de Quemados en el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario de la Paz, ha contado a El HuffPost qué se debe hacer ante una quemadura y qué no se debe hacer jamás.

Qué hay hacer tras quemarse

Según el especialista, siempre, ante cualquier tipo de quemadura, hay que aplicar frío. "Lo mejor es lavar o sumergir la parte del cuerpo que se haya quemado en agua fría. Con la que sale del grifo es suficiente, no hace falta que sea de la nevera ni echarle hielo ni hacerle nada especial", explica el cirujano.

Hay dos razones por las que hay que aplicar agua en la quemadura: "Por una parte porque el frío alivia mucho el dolor, y por otra, porque así impedimos que la quemadura progrese y penetre más en la piel".

En el caso de que la quemadura se haya producido por el contacto con alguna sustancia química como un ácido o sosa cáustica que se puede encontrar en algún desatascador u otro producto de limpieza, no basta con sumergir la zona en agua, sino que hay que irrigar la quemadura. "Es decir, aplicar un chorro de agua que se esté reciclando constantemente durante aproximadamente 10 o 15 minutos", señala González.

De esta manera, conseguiremos diluir y reducir la concentración del resto de producto corrosivo que se haya podido quedar en la piel. "Pero en cualquier caso, sea como sea la quemadura, siempre hay que aplicar agua", insiste.

Qué no se debe hacer jamás

"Básicamente, hacer caso a la pila de cosas que aparecen por ahí, del estilo de echarse zumo de limón o pasta de dientes o aceite de oliva en la quemadura. Aplicar todo ese tipo de cosas en la fase aguda de la quemadura no ayudan ni facilitan nada", afirma el especialista.

Cuál es el riesgo de aplicarse ungüentos en la quemadura

El riesgo principal, según el especialista, es exponerse a sufrir una infección: "Al ser productos que tenemos en casa pueden contener bacterias o gérmenes que en condiciones normales no producen nada, pero en contacto con una zona que ha perdido la piel pueden infectarse. Y eso puede ser muy grave".

Hay que tener en cuenta que una de las funciones básicas de la piel es proteger el organismo de las bacterias del entorno. "Cuando nos quemamos perdemos esa barrera cutánea. Entonces, al aplicar productos que no son preparados farmacéuticos y no están sellados ni esterilizados, te expones a un riesgo grande de sufrir una infección", afirma González.

Qué pasa concretamente si aplicamos zumo de limón en la herida

El zumo de limón es ácido y aplicar un ácido en las terminaciones nerviosas que están expuestas al aire puede producir mucho dolor. "Aunque no creo que el limón tenga la concentración suficiente para ser corrosivo. El episodio de esta famosa, lo más probable es que ella ya tuviese esas quemaduras y el limón en sí no las profundizó. Lo que sí hace el limón es aumentar mucho el dolor que sufre el paciente y el aspecto de la quemadura, pero no su profundidad".

¿Se pueden usar pomadas o cremas hidratantes?

"Sí, pero siempre que haya pasado la fase aguda de la quemadura", afirma, González y explica que aplicar crema hidratante puede venir bien, para calmar el dolor y para facilitar el proceso de curación, pero nunca en la fase aguda de la quemadura. "En el momento en que nos hacemos la quemadura y durante las primeras horas lo único que hay que aplicar es agua", recuerda.

Una vez superada la fase inicial, el médico propone usar cremas hidratantes normales para mantener la hidratación de la piel o preparados a base de aloe vera. "Pero lo que no hay que hacer es ir directamente a la planta, cortar un trozo de una hoja y aplicarlo sobre la quemadura, porque al estar al aire libre, también puede contener gérmenes y bacterias y provocar una infección. Además, no todas las plantas de aloe vera son iguales y están indicadas para tratar quemaduras".

Cuándo hay que acudir a un especialista en caso de quemadura

"Siempre hay que ir a un especialista en caso de que la quemadura se haya producido por el contacto con alguna sustancia química o en función de su gravedad", señala González.

Por ejemplo, cuando haya una quemadura superficial, pero muy extensa: "Si te has quemado la mitad del cuerpo, debes acudir a un médico porque se puede sufrir mucho dolor y puede que tengamos que vigilar las quemaduras durante un par de días".

"También hay que ir siempre que sean quemaduras muy profundas, aunque no sean muy extensas o incluso pequeñas", asegura.

Además, hay que tener en cuenta cómo ha sido la quemadura. "Siempre que la exposición al calor sea alta, bien por duración en el contacto o bien por la temperatura. No es lo mismo quemarse con aceite a 60 grados que a 220", explica.

Cómo reconocer una quemadura profunda

El especialista explica que hay varias señales que indican la profundidad de la quemadura. "La primera, y esto es paradójico, cuando no duele. Si la quemadura no duele puede ser porque se han quemado las terminaciones nerviosas. La ausencia de dolor suele ser un criterio que nos indica cierta gravedad. En cambio, las quemaduras que duelen y escuecen mucho suelen ser más superficiales porque se conservan los nervios", sostiene.

Aunque el experto también señala que el hecho en sí de que una quemadura no duela no quiere decir que sea grave, pero sí aconseja que acuda a un especialista que lo valore.

Otra señal de profundidad es que la quemadura esté muy blanca: "Por ejemplo, con las quemaduras superficiales la piel se pone muy roja o muy rosa, como ocurre con las quemaduras solares. Esto pasa porque hay mucha circulación sanguínea. En cambio, si lo que tenemos es una zona muy blanquecina y como endurecida quiere decir que se ha podido quemar la red superficial vascular de la piel y por eso está blanco".

Un método que los especialistas usan para conocer la gravedad de una quemadura es presionarla. "En una quemadura superficial, cuando aprietas, se pone blanca y cuando sueltas se vuelve a poner rosa. Eso es porque en esa zona está circulando la sangre. Al apretar deja de circular, y al levantar, vuelve. Pues cuando ese fenómeno no existe y la quemadura está blanca y da igual que aprietes o que no aprietes, es un signo de que la quemadura es más profunda".

Qué quemaduras suelen ser las quemaduras más graves

"Las quemaduras químicas, porque al principio puede parecer superficial pero quedar un poco de producto que sigue actuando y puede progresar la quemadura. Y luego, hay más posibilidad de que la quemadura sea más grave con una llama, que con un agua caliente. Las escaldaduras con aceite o con agua, suelen ser más superficiales", concluye.