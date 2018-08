El detalle que revela la conexión entre Robert Pattinson y España

Robert Pattinson ha pasado a primer plano por su supuesta relación con la actriz Suki Waterhouse. Las fotos en las que el actor —que conquistó al público adolescente con su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo— aparece con la modelo han llamado la atención de algunos españoles por una prenda a la que Pattinson suele recurrir: una camiseta de Mojácar.

Concretamente, el mensaje de la prenda dice "The Cave Bar. La Cueva. Playa de Mojácar. España"

1,276 Likes, 15 Comments - Robert DouglasThomas Pattinson (@pattinson__robert) on Instagram: "Brand new pics of rob with (light house) casts #robertpattison"