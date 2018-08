"¡Puta, cerda!": una tuitera relata "uno de los momentos más malos de su vida"

La tuitera @MamaAprende ha denunciado por Twitter uno de los momentos "más malos" que ha vivido en su día. Un hombre se acercó a ella insultándola y escupiéndola mientras caminaba por la calle sólo por el hecho de llevar unos pantalones cortos.

La tuitera cuenta su experiencia y explica que no tiene ninguna esperanza en la denuncia que ha puesto, ya que la policía le ha explicado que este tipo de denuncias se archivan al llegar a los juzgados.

Hace ya una semana, viví uno de los momentos más malos de mi vida. Una agresión machista que, según mi agresor, me merecía por el simple hecho de llevar unos pantalones cortos. Dentro hilo. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Eran las diez de la mañana de un 24 de Julio en Murcia. La temperatura era de 30°C, y yo iba volviendo a casa del reconocimiento médico del trabajo, sola, tan tranquila y sin molestar a nadie. Estaba a punto de pasar por una gasolinera cuando — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

a lo lejos empiezo a oír "¡puta, cerda, hija de puta, asquerosa..!" Etc. Los insultos cada vez suenan más fuertes detrás de mí, hasta que me doy la vuelta y me encuentro detrás a dos chicos que van andando tranquilamente y a un hombre subido en una bicicleta. Lo tengo casi encima — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Me mira fijamente mientras sigue soltando todo eso, una y otra vez, a lo que le digo "¿qué estás hablando?" Me contesta con más insultos, se baja de la bici, se acerca y me escupe. Yo, que ya estaba en un estado de nervios importante, le digo temblando "¿pero qué te he hecho yo?" — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Mientras miro para atrás a los dos chicos, esperando inútilmente a que me quisieran ayudar. Se miran el uno al otro, me miran a mí, y continúan hablando entre ellos. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

A todo esto, el sujeto de la bicicleta me contesta a la pregunta anterior "se te ve casi el culo, tengo todo el derecha a insultarte" a lo cual sigue una retahíla de palabrotas, entre ellas, amenaza con partirme. Habla cada vez con más rabia. Es como que si se retroalimentase. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Yo, que ya estaba llorando, le digo que voy a llamar a la policía, a lo que se descojona en mi cara y me dice "cuando ellos quieran venir, yo ya estoy en mi casa", acto seguido me escupe una segunda vez y se va en su bicicleta, gritando, cómo no "puta, cerda, zorra, blablablá" — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Llamo a la policía con un ataque de ansiedad. Les digo como puedo lo que ha pasado y les doy una descripción muy detallada del tío. Me dicen que mandan un coche a buscarlo, pero que por los hechos que describo, tengo que ir a denunciar formalmente a la GC o a la Policía Nacional. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Me paso los siguientes quince minutos de camino llorando. Llego a casa donde me esperan mis dos hijos. No sé qué me pasa que no puedo calmarme. Mi marido sale de su trabajo y me recoge para ir a denunciar. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Llego a comisaría y me toman los datos, el agente que me atiende es muy amable. Me aconseja que me compre un spray de pimienta. Hago formal la denuncia. Me pregunta si soy capaz de identificar al agresor, contestó que sí. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Cómo todo esto ha pasado a las puertas de una gasolinera y el sujeto pasó justo por dentro, voy al día siguiente a ver si tienen las cámaras y a avisar que había denunciado y que la policía me dijo que se iban a pasar a por las grabaciones en breve. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

La mujer de la gasolinera me dice que las grabaciones duran 2-3 días, que hablaría con su jefe para intentar separar ese tramo de hora, pero que depende de él, que no me puede prometer nada. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

La policía no va, así que como la tarde siguiente libraba, me acerco para decirles que el tiempo de la grabación es limitado, que por favor no dejen que se pierda la única prueba que tengo. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Me dicen que tengo que llamar a la mañana siguiente (mañana que hace los tres días) y hablar con el funcionario que lleva mi caso. Nada más despertarme al día siguiente, llamo. Doy el número de atestado y la mujer que me coge el teléfono me desarma con su franqueza. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Me comenta que el policía que lleva el caso ESTÁ DE VACACIONES, que hasta que no vuelva no se pone manos a la obra. Le digo agobiada que las grabaciones se borrarán ya, a lo que me dice que eso da igual, que total, un caso de vejaciones, conforme llega al juzgado se archiva. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Que es que ni lo leen. Yo le digo sofocada que eso no puede ser, que yo paso por ahí todos los días, que ese señor me amenazó y me escupió dos veces después de insultarme unas mil. Que cómo es que eso no es delito. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Es lo que hay, me dice. Que cuando me pegue entonces ya se podrán movilizar. ¿CUÁNDO ME PEGUE? ¿Hay que esperar a vuelva a pasar? Le digo que alucino con sus palabras y cuelgo llorando. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Si llega uno y le agrede y escupe de esta manera a cualquier ministro, policía, o hijo de persona importante, ese hombre pasaría automáticamente la noche en el calabozo. Pero como han escupido y vejado a una chica normal, no pasa nada. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

La constitución dice que todos somos iguales, pero no es así.

A las pocas horas me llama un agente. Me dice que me tranquilice, que esa tarde van a ir a por las grabaciones pero que no meta presión. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

NO METÍ PRESIÓN, INFORMÉ DE QUE EN POCAS HORAS LA ÚNICA PRUEBA QUE TENÍA SE IBA A ELIMINAR. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

No puedo estar tranquila cuando paso todos los días por esa gasolinera para ir al trabajo, andando y sola. Cuando me dicen que hasta que no me peguen no pueden hacer nada. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

No es para estar tranquila, es para no dejar de luchar. Porque a un hombre no se le escupe por llevar pantalón corto y ninguna persona se merece que la humillen y la vejen de esa manera y que encima, la autoridad no pueda hacer nada. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Así es como iba vestida. Sin hacer daño ni molestar a nadie. pic.twitter.com/tmwQHsz0gV — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Hoy, de camino al trabajo, he pasado por la gasolinera de nuevo. He hablado con el encargado. La policia fue después de que borraran las grabaciones. Me ha dicho que se borran automáticamente. Y así es como la única manera de verle la cara a ese ser, se ha esfumado. — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018

Para los tres iluminados que me ponen en duda: pic.twitter.com/mTMIEW2s0p — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 1 de agosto de 2018