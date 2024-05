Berto Romero va a hacerse unas fotos tras una entrevista: lo que pasa luego sólo le puede pasar a él

El cómico, actor y director Berto Romero ha contado en Nadie sabe nada, el podcast que tiene junto a Andreu Buenafuente, lo que le pasó hace unos días poco después de hacer una entrevista con El País.

Ha explicado el humorista y después del momento pregunta-respuesta le pidieron que fuera a hacerse una foto para ilustrar la charla en un parque al lado de su casa: "Llego al parque, por la mañana, hay un señor, hacemos unas fotos...".

Este fotógrafo le contó que después tenía que irse a hacerle fotos al presidente de la Generalitat. Después de la foto "todo bien" y al llegar a casa su mujer le dice que tiene algo en los dientes.

"Llevaba entre los dientes una semilla muy grande de pan de este de centeno o de no sé qué mierdas que me como por las mañanas y paluego guapísimo y entonces me llegó el terror", ha contado.

Ahí le mandó un mensaje al fotógrafo para contarle lo de los dientes y decirle que, en el caso de que se le viese algo, se lo quitase digitalmente. El reportero gráfico le dijo que había mirado las fotos y que no ve nada "y si lo hay te lo borro".

Después, Berto le preguntó que si al presidente de la Generalitat le pasa eso y a lo que le respondió: "No, el president ya tiene a alguien del gabinete que se encarga de revisarle la dentadura".