Maduro sale ileso tras un atentado con drones en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha salido ileso de un atentado con "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva" cuando ofrecía un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

"Han intentado asesinarme", ha denunciado Maduro, quien ha apuntado directamente a Colombia y a su presidente como posibles responsables del ataque: "Todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas"". El presidente venezolano ha anunciado en una alocución que parte de los responsables del atentado ya han sido detenidos. "Estoy bien, estoy vivo", ha tranquilizado.

"Nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones (...), todo el trabajo que se ha hecho ha permitido establecer ya que se trata de un atentado", había informado previamente el ministro de Información del país, Jorge Rodríguez. "En el momento en que estaba culminando el acto (...), la finalización de este importante evento, a las 5:41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones, que las averiguaciones establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva que detonó en la cercanía de la tarima presidencial", ha agregado.

