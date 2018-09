El anuncio más esperado de los fans de 'El Rubius'

Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, ha anunciado en su cuenta de Twitter que "tiene ganas de volver a YouTube" y que previsiblemente volverá "a finales" de septiembre.

El joven de 28 años tiene más de 30 millones en su canal de YouTube. Doblas abandonó la red social el pasado mes de mayo por culpa de la ansiedad y del estrés.

"Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos [...] Cada vez siento más y más presión, y cada vez me pongo más nervioso", afirmó el youtuber en un vídeo titulado Me voy a dar un tiempo.

Hola guapos. Hoy tengo 3 noticias para vosotros, y una de ellas es falsa. Cual será? 🗿



1 - Este mes vuelvo a YT



2 - Mi video de vuelta será un gameplay de Roblox



3 - Hoy anuncio fecha de estreno de Virtual Hero



Os he echado de menos, cabrones <3 — elrubius (@Rubiu5) 10 de septiembre de 2018

Ahora, Doblas estrenará el próximo 12 de octubre su serie de dibujos animados Virtual Hero (Movistar +) basada en sus libros.

"Y tengo ganas de volver a YT, a finales de este mes seguramente nos veamos por ahí", ha dicho el joven, que ha alegrado de ese modo a sus más de 11,5 millones de seguidores en Twitter.