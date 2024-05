Ábalos deja balbuceando a Esperanza Aguirre con su réplica: "Eso es el bulo. Eso es el fango"

Tenso encontronazo el que se ha vivido este martes entre el exministro José Luis Ábalos y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro.

Ha dicho Aguirre que Pedro Sánchez se ha tomado cinco días de descanso —en referencia al parón que hizo para ver si le merecía la pena seguir al frente del Gobierno tras los "ataques" a su mujer— "para ver cómo quita todos los frenos que tiene al poder absoluto".

Para la exministra, en una democracia, lo importante "son los límites del poder": "Y si no crees en eso estás como Franco que creía en la unidad del poder y la coordinación de funciones. El poder Ejecutivo tiene la obligación de gobernar pero el legislativo de legislar".

Y ha apostillado: "Aquí se han hecho 250 decretos leyes sin contar con los legisladores porque encima se presentaban como Proposiciones No de Ley y no se podían presentar informes".

Unas palabras que han encendido a Ábalos, que ha acusado a Aguirre de no tener ni idea: "Que digas que los decretos leyes se presentan vía proposición de Ley... la verdad es que a partir de ahí... en fin".

"¿Existe eso? ¿Sabes la diferencia entre un Proyecto de Ley, una Proposición de Ley, un Decreto Ley, un Decreto Legislativo? Lo digo para los estudiantes de Derechos que nos puedan ver. Acabas de decir que un Decreto Ley se presenta encima vía Proposición de Ley?", ha dicho Ábalos mientras Aguirre balbuceaba.

Aguirre ha respondido que igual no sabe cómo se presenta porque ella no ha sido diputada a lo que Ábalos ha añadido que la política "vuestra" es la de "enredar" y "dejar que la gente que no tiene esa información os compre la burra".

"Al final una bola has hecho que es inabordable. Eso es el bulo. Eso es el fango. Es el ejemplo claro", ha dicho vehemente Ábalos.