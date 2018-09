Siete trucos que los padres necesitan para hacer leve la vuelta al cole

Peter Muller via Getty Images

Han sido casi tres meses de remolonear en la cama, de pasarse la mañana en el sofá y la tarde en la piscina y, por supuesto, de olvidarse del despertador. Es evidente por qué la vuelta al cole es capaz de trastocar tanto a padres como a hijos.

Ahora que empieza un nuevo curso, toca volver a preparar almuerzos, planchar uniformes (o ropa de calle) y conseguir que tus hijos estén listos y en la puerta de casa a su hora.

Para que las rutinas matutinas sean lo más leves posibles estas primeras semanas, la edición británica del HuffPost se ha puesto en contacto con las webs especializadas Mumsnet y Netmums y con varios padres para aprender de sus consejos:

Prepara la noche anterior todo lo que puedas

Haz las mañanas menos estresantes dejando la mitad del trabajo hecho antes de irte a la cama. Esto es lo que propone John Adams, de Dad Blog UK: "Me aseguro de que los uniformes, las mochilas y los zapatos están en el lugar correcto. Un zapato mal colocado puede desajustar toda la rutina y retrasaros".

Netmums recomienda incluir en esta preparación todo lo posible, desde sacar un par de calcetines blancos para los niños hasta revisar que hay suficientes camisas limpias. "Dejar fuera la ropa completa del niño antes de dormir pondrá fin a la temible frase de última hora: 'Mamáaaa, ¿dónde están mis calcetines?", explican.

Pon la alarma antes de tiempo

Sobre todo en las primeras semanas, cuando no estáis acostumbrados a levantaros tan temprano, Netmums recomienda poner el despertador 15 minutos antes de lo normal. "Ya sabemos lo valiosos que son los últimos momentos de sueño, pero en vez de ir con prisas a todas partes, trata de levantarte antes que tus hijos para que puedas arreglarte primero. Merece la pena sacrificar esos 15 minutos extra en la cama", apuntan.

Peter Muller via Getty Images

Crea un horario semanal

La vuelta al cole también supone el regreso de las actividades extraescolares. ¿Cuándo eran las clases de natación? ¿Y las de refuerzo? John Adams utiliza un horario semanal para que sus hijos puedan ver lo que necesitan cada día de la semana. "Esto también ayuda a que los niños desarrollen su independencia", añade.

No te entretengas de cháchara

Es de sobra conocido que los niños hacen las preguntas más inoportunas en los lugares más inoportunos, por ejemplo, por la mañana, justo antes de salir de casa. "Trata de no entretenerte con la charla, respondiendo a quejas y preguntas", sugiere Mumsnet. "Directamente, cuéntales con tranquilidad lo que tienen que hacer en ese momento. Es la técnica del disco rallado. Cuanto más tranquilo estés, más tranquilos estarán ellos".

Peter Muller via Getty Images

Evita el tiempo frente a la pantalla

Independientemente de si es el iPad, el teléfono, la televisión o la consola, las pantallas ralentizan a tus hijos. "Y no sólo a tus hijos", advierte Netmums. "Es tan fácil quedarse atascado leyendo mails o mirando Facebook que, antes de darte cuenta, has perdido 20 minutos y no estás listo para salir".

Mumsnet aconseja evitar cualquier tipo de "juego" hasta que los niños no estén preparados. "De este modo querrán estar listos cuanto antes para tener un ratito de juegos antes de salir".

No te preocupes si tus hijos no se sincronizan

Si tienes dos hijos (o más), es normal querer establecer una misma rutina para ambos. No obstante, la realidad es muy diferente. Quizás uno de ellos prefiere desayunar nada más levantarse de la cama y al otro le gusta lavarse y vestirse antes del desayuno. "Deja que sigan su ritmo. Si uno está arriba vistiéndose, el otro puede ir desayunando tranquilamente", plantea Mumsnet.

Peter Muller via Getty Images

Felicita a tus hijos

¿Ha ido bien la mañana? ? ¿Habéis llegado a tiempo y sin problemas? "Felicita a tus hijos y dales las gracias", aconseja Adams. "Las mañanas son bastante estresantes, así que está bien reconocer a los niños por haber cumplido su parte".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Reino Unido y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano