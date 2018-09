En la web de TESEO está la ficha de la tesis de Sánchez pero no su contenido

"En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor en Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación, está colgada en TESEO. Por supuesto que lo está, infórmense ustedes bien, porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Usted dirá que no, lo que pasa es que usted como en muchas otras cosas, no se prepara las preguntas".

Así respondía el presidente del Gobierno, Perdro Sánchez, al líder de Cs, Albert Rivera, cuando le ha retado en la sesión de control a hacer pública su tesis doctoral para disipar dudas en plena polémica por la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

TESEO es la Base de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de Educación. En su web se puede consultar la ficha pero no el contenido de la tesis de Pedro Sánchez.

TESEO

En esta ficha se recoge que la tesis se titula Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012). Como autor consta Pedro Sánchez Pérez-Castejón y la universidad es la Camilo José Cela. La fecha de lectura fue el 26 de noviembre de 2012.

Y señala que está localizada en la biblioteca de esta universidad.

¿Sobre qué va? "La investigación aborda las innovaciones que en el terreno de la Diplomacia Económica han liderado los diferentes niveles del sector público español. La Tesis parte de la elaboración de una definición de Diplomacia Económica para, posteriormente, investigar los avances que en la acción económica exterior se han producido en los Ayuntamientos, Regiones y, en especial, por el Gobierno de España. La investigación cuenta con una amplia investigación de casos prácticos que demuestran el compromiso del sector público español por la internacionalización de la economía española y el apoyo a su tejido empresarial".

La directora de la misma fue María Isabel Cepeda González. En el tribunal estuvieron: Cristina Ruza, Santiago Pérez-Camarero, Ricardo José Rejas, Alejandro Blanco y Juan Padilla.

No, la tesis de Pedro Sánchez no está "colgada" en TESEO.



Ha afirmado en el Congreso que su tesis doctoral "está colgada en TESEO, por supuesto que lo está".



No es cierto. En TESEO sólo se puede comprobar la ficha de la tesis del Presidente. No se puede leer entera. pic.twitter.com/ckzkx1eFOX