Carmen Lomana se desploma en pleno 'MasterChef Celebrity'

Carmen Lomana ha vuelto a ser la protagonista de MasterChef Celebrity.

Si en el primer programa dio que hablar por su presentación, con su asistenta presente, por la bronca que le echó Jordi Cruz y por lo mal que cocinaba, ahora ha sido por justo lo contrario...

El plot twist de Carmen Lomana haciendo cuatro platos buenos ha sido el mayor plot twist de la historia de la televisión #MCCelebrity — Rebenieves (@Rebeca_DV7) 16 de septiembre de 2018

Lomana ha dado la sorpresa y ha cocinado cuatro platos bien calificados por el jurado. Aun así, ha tenido que participar en la prueba de eliminación y elaborar platos dulces y salados, tantos como fuera posible, durante 75 minutos y usando sólo el microondas.

El esfuerzo ha debido ser demasiado para ella porque se ha desplomado y ha tenido que retirarse sin completar la prueba. Se la han llevado en silla de ruedas, aunque ella quería seguir cocinando.

Aún así, el programa ha decidido salvarla y expulsar a Xuso. Lomana, que ha sufrido un bajón de azúcar, ha preocupado a algunos, que recuerdan que tiene 70 años. Otros, en cambio, ponen en duda que el ataque haya sido real y creen que quiere escaquearse.

Para los que piensan que lo de Carmen Lomana es cuento. La mujer tiene ya 70 tacos. Imaginaos a vuestra abuela ahí cocinando y corriendo #MCCelebrity — Mi rincón (@esteesmirincon) 16 de septiembre de 2018

El desmayo de la Lomana, que está mayor dicen... ¿Cuantas abuelas de 80 años llevan toda la vida haciendo comida para 10 los domingos? La falta de costumbre de currar más bien. #MCCelebrity — Mr. Black Key (@Mr_Black_Key) 16 de septiembre de 2018

Paso 1: es que ME VOY a marear...

Paso 2: es que ME ESTOY mareando..

Paso 3: es que me voy a caer...

Paso 4: se cae.

Paso 5: se desmaya pero SIGUE HABLANDO 🤣 — teresa (@teresandujar) 16 de septiembre de 2018

Voy a ser dura en esto, pero no he empatizado y "conectado" con Carmen Lomana hasta que no se ha desmayado. Es la primera vez que la he visto sufrir por no poder terminar una prueba y eso demuestra que realmente tiene interés en el programa #MCCelebrity — Naiara González G. (@naiaragonzalezg) 16 de septiembre de 2018

le pasa algo de verdah y todo el mundo estaria abajo preocupao y anabel y bibi no estarian bromeando con el tema porque no es pa bromear xd — smallpanda✨ (@__smallpanda) 16 de septiembre de 2018

No me creo a la Lomana, no me creo nada. Cuento. #MCCelebrity — RaqueLer (@raquelcuest1) 16 de septiembre de 2018

#MCCelebrity #MasterChefCelebrity

Alguien tiene en cuenta que Carmen Lomana tiene 70 años???

Es que la gente es muy prejuiciosa, será lo que queráis pero es que es una señora mayor también.

Y sigue trabajando pese a estar mareadísima. Con 70 años.

Venga, meteos con ella ahora. — AwarcatE 🔑🐌 (@Alegreperonomux) 16 de septiembre de 2018

El mareo de Carmen Lomana me recuerda a cuando no habías estudiado para el examen y le decías a tu madre que estabas malo para no ir a clase. #MCCelebrity — Mi rincón (@esteesmirincon) 16 de septiembre de 2018

Y la broma que hace la mayoría es...

Pero cómo se os ocurre ponerla a "trabajar" más de 1 hora y a sacar platos sin parar. Apenas la semana pasada estaba pelando su primera patata. DEJAD DE EXPLOTAR A CARMEN LOMANA. #FreeCarmen

#MCCelebrity pic.twitter.com/Z3ddJIaHT0 — karyme (@karymeeez) 16 de septiembre de 2018

Carmen Lomana se ha desmayado xq es la primera vez q trabaja en su vida, no está acostumbrada. Eso o ha hecho un teatro para largarse..... #MCCelebrity — MrsWolverine (@Nubira5) 16 de septiembre de 2018

Para Carmen Lomana trabajar dos horas debe ser como toda una vida currando en una mina de azufre para una persona normal. #MCCelebrity — Diego Cuervo (@DiegoCF_92) 16 de septiembre de 2018

Carmen Lomana, esa señora que pela 4 gambas y mete un trozo de salmón en el microondas y parece que ha hecho 3 maratones, dos ultraman y un triatlón. #MCCelebrity — Nostromo Magazine (@NostromoMag) 16 de septiembre de 2018

Carmen Lomana se marea.

Esos son los síntomas de cuando haces algo a lo que no estas acostumbrado.

Trabajar por ejemplo.#MCCelebrity

#MasterChefCelebrity — Masuka Teto (@jodequedegente) 16 de septiembre de 2018