Carmen Lomana cocina un plato tan venenoso que hasta 'Masterchef Celebrity' alerta contra él

MasterChef Celebrity estrena temporada por todo lo alto con un montón de concursantes muy virales que han sido ensombrecidos desde el minuto uno en redes por la presencia de Carmen Lomana, tendencia inmediata y sostenida durante la emisión.

Desde antes de que comenzara el programa, los fans se han arrojado a Twitter para volcar todo su odio o apoyarla (los menos) y después para comentar las perlas que ha dejado una participante que no parece haber pisado una cocina en su vida. De hecho, ha confesado que no había picado una cebolla jamás.

Tanto es así, que hasta el propio programa ha advertido sobre lo malos que son sus platos:

Nada más arrancar, han criticado la presentación que ha hecho de su empleada de hogar, que le ha ayudado a preparar su participación en el programa, y su aparente desconocimiento total de qué le echa a la comida. Por no hablar del tratamiento al que se ha sometido para proteger la piel.

Y de ahí, una lluvia de críticas que ha empezado con Jordi Cruz, miembro del jurado que trata con dureza a algunos concursantes y con el que ha tenido un rifirrafe en el que ha dejado caer alguna que otra perla sobre lo trabajadora que es.

Los hay que le tienen manía pero también tiene sus seguidores...

Carmen Lomana cocinando con dos dedos para no mancharse me representa un montón la verdad que gane #MCCelebrity

#MCCelebrity me parece súper injusto! Que a Mario vaquerizo haciendo 4 gambas a la plancha no le metan caña como a lomana! No me jodas!