La actriz de 'Black-ish' se viste de Nike en los Emmys contra el racismo

La alfombra dorada de los 70º Emmys se ha llenado de glamur y, entre tanto brillo y belleza, ha destacado una invitada por su peculiar atuendo.

La actriz Jenifer Lewis, protagonista de Black-ish, serie que opta a cuatro de las principales categorías, se ha engalanado con una sudadera que recuerda a un uniforme de fútbol americano para mostrar su apoyo a Nike por apoyar, a su vez, al jugador Colin Kaepernick.

Kyle Grillot / Reuters

Kaepernick ha sido elegido para protagonizar la campaña por los 30 años del eslógan 'Just do it' de Nike, a pesar haber caído en desgracia en la liga de fútbol americano y ser criticado por el Gobierno de Donald Trump por arrodillarse cuando suena el himno de EEUU en protesta contra la violencia policial.

"Visto de Nike para aplaudirles por su apoyo a Colin Kaepernick y su protesta contra la injusticia racial y la brutalidad policial", ha declarado Lewis a Variety antes de la ceremonia.

La actriz ha llegado pronto al Microsoft Theater de Los Ángeles (EEUU), donde se celebra el evento, con una sudadera deportiva con el símbolo de Nike brillante, leggings negros y deportivas.

Getty Images

Antes del evento se preguntaba: "¿Qué puedo hacer que tenga significado? Vestiré de Nike para darles las gracias. ¡Gracias por liderar la resistencia! Necesitamos que las empresas también se alcen".