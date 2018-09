9 (+1) canciones que ya se metieron con el rey antes de Valtònyc y no pasó nada

Poca broma con la Corona. Lo que se extrae de casos como el de Valtònyc es que hay que pensárselo dos veces antes de escribir una canción o un tuit en el que se mencione al rey con una intención negativa. El delito de injurias a la Corona está recogido en el Código Penal español y en él se incluyen penas de hasta dos años de cárcel por insultar, calumniar, o utilizar la imagen del monarca para dañar el prestigio de la institución.

Sin embargo, meterse con la monarquía no es nada nuevo. Por mucho que las letras de Valtònyc llamen la atención y estén en el foco mediático en los últimos meses, el mallorquín no es el primero que lo hace.

Grupos como Ska-P o La Raíz y cantantes como El Drogas ya criticaron al monarca Juan Carlos I y a otros miembros de la familia real. ¿Lo sorprendente? Que no se abrió ningún procedimiento judicial, ni hubo ningún tipo de denuncia o represalia desde el Estado, ni desde la Casa Real.

Para demostrarlo, hemos recopilado 9 canciones y un bonus track en las que ya se insultaba al rey y que no fueron objeto de juicio.

y el rey no da ni palo, vive de los demás"

Me rompí­ mis manos de tanto trabajar

seguir así no es para mí.

"Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.

Viajando con sus amantes en una juerga constante

Consigue desconectarse de su rutina estresante,

son las ventajas flipantes del cazador de elefantes.

El gran cazador blanco es un golfo de atar,

que lo flipa con los tiros de apuntar y de esnifar.

Colocado hasta las trancas se le ve al romper el día,

cantando con euforia 'Asturias patria querida"