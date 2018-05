Las letras por las que Valtonyc va a la cárcel

El rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, se ha marchado de España para eludir su ingreso en prisión, que debía producirse este jueves 24 de mayo. El músico está condenado a tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de sus canciones. El 14 de mayo la Audiencia Nacional le dio un plazo de 10 días para presentarse voluntariamente a las autoridades y cumplir su condena, después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso.

¿Pero qué dicen sus letras para haber acabado en condena? ¿Es delito o libertad de expresión, como dicen sus defensores? Estas son algunas de las estrofas de la discordia, pertenecientes a diez canciones del álbum Residus de un poeta, diez más de Mallorca es Ca nostra, y otros dos temas subidos a Youtube por el compositor. Todos ellos son los que aparecen citados en la sentencia que lo condena.

El rey Borbón

"El rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o iba de putas. Son cosas que no se pueden explicar, como que para hacer de diana empleaba a su hermano. Ahora sus hermanastros son los árabes, y les pide dineritos para comprar armas. Le hacen hacer la cama, y fregar los platos, y de mientras Doña Sofia en un yate follando".

"No podemos elegir, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un kalashnikov" o "Froilán se da cuenta y se quiere morir, que a su abuelo un dictador lo eligió. Que pertenecía a los GAL... y que no es democrático sino un dictador enmascarado".

"Haremos que Urdangarin curre en un Burguer King que la Infanta Elena pida disculpas, (puta), por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba".

"La tercera edad también pasa hambre pero aplauden a los monarcas, masoquistas ignorantes, no podemos escoger, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un kalasnikof".

Marca España

"Kale borroka, al ministerio de Educación, esto es amor, goma 2 y kalashnikovs. Quiero a Gallardón en silla de ruedas, así podría chupármela a todas horas".

"Matando a Carrero ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal".

Dolores de Amonal

"Elijo el camino que me lleva a las cadenas, porque antes como trena que vender a la clase obrera. A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito 'gora ETA'. Nena, no apoyo la violencia gratuita, pero justicia sería pasarlos por la guillotina".

"De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados. Porque condenáis la puta lucha armada, contra la clase que tiene a la nuestra esclavizada. No sois izquierda, lo de que cambiáis el sistema desde dentro del sistema es una excusa de mierda".

"¡Ah! un puto pepero con los sesos fuera, por la presión del banco al no poder pagar la hipoteca. Eso no pasará, pero que un Grapo los secuestre y no puedan pagar la fianza, ¿quién sabe? Quizá".

"La dimisión de Mariano Rajoy noserá hoy, los asesinos no dimiten, ¡se les destierra!".

Circo balear

Esta fue la canción por la que el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, denunció al rapero mallorquín por amenazas. En su letra dice: "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear".

Y sigue: "Queremos la muerte para estos cerdos" (...) "Llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov" (...). "Le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta"; queremos la muerte para todos estos cerdos".

España o goma 2

"Sofia en una moneda pero fusilada". "Puta policía, puta monarquia".

"A ver si ETA pone una bomba y explota" (...). "Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, brindaremos con champán".