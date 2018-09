Ismael Beiro recuerda su accidente de tráfico en 'Ven a cenar conmigo'

Ismael Beiro, el ganador de la primera edición de Gran Hermano (Telecinco), emocionó a sus invitados del programa Ven a cenar conmigo Gourmet Edition (Cuatro), al hablar sobre el accidente de tráfico que sufrió en 2002 y que estuvo a punto de costarle la vida.

En un momento de la cena, Ismael lamentó que "no todo ha sido un camino de rosas en estos 18 años que llevo en el mundo de los medios de comunicación" y se excusó por la calidad de la cena: "Yo acuso mucho el no tener olfato, no huelo, y es por el accidente que tuve".

Yvonne Reyes y Mar Segura no sabían nada de aquel accidente y se interesaron por lo que había ocurrido. Ismael explicó que fue a los dos años de haber salido de Gran Hermano. "Iba en moto por la calle de Juan Bravo (Madrid) tranquilamente y paré en un semáforo", contó.

La moto tenía mucha potencia y en cuanto la señalización se puso en verde aceleró, con la mala suerte de que el coche que venía por la calle contigua se saltó el semáforo y chocó contra él.

Escuchar a Ismael hablar sobre su accidente nos pone los pelos como escarpias. Casi mejor le ponemos algo dulce encima. ¿Dónde está el postre? #VenACenarIsmael https://t.co/8bKXt49Yje pic.twitter.com/SV2sfF1K9Y — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) 17 de septiembre de 2018

"Yo solo recuerdo el golpe y nada más. Lo siguiente fue abrir los ojos y habían pasado 42 días. Del mes de mayo de 2002 no me enteré de nada", contó.

El relato hizo mella en sus invitados, que guardaron silencio durante varios segundos sin saber ni qué decir. Fue el propio Ismael quien le quitó dramatismo al momento sonriendo y todos terminaron brindando por la vida y por aprovechar cada segundo del día.

