Natalia calla bocas con lo que hace a quienes le dicen que es muy mayor para llevar minifalda

La cantante Natalia ha dado una rotundísima respuesta a todos aquellos que, últimamente, le critican por ponerse una determinada ropa a su edad, ahora que ya ha cumplido los 41 años.

En una entrevista en el podcast Eh!, la artista empieza diciendo: "No sabía si decirlo o no, pero lo voy a decir. Hay una cosa que sí me está molestando últimamente y no lo entiendo".

"Parece que cuando cumples 40 años, sobre todo mujeres, empiezan a darte mucha caña. Y hombres también. Empiezan a darte caña con el edadismo. Hay mucho edadismo y yo lo estoy sufriendo", se lamenta.

La cantante da ejemplos de comentarios que le hacen últimamente: "¿Qué haces con una minifalda? ¿Qué haces con eso? ¿Qué te crees?".

Y ella da la respuesta: "Mira, hago lo que me da la gana, me pongo lo que me sale del coño".

"Así de claro te lo digo. Y me voy a poner la ropa que me dé la gana hasta que yo quiera y sienta que puedo", ha añadido antes de rematar: "Me visto para mí. ¿Me vas a venir tú a criticar?".