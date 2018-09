Un niño muere cada cinco segundos en el mundo por causas en su mayoría prevenibles, según la ONU

Al menos 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas en su mayoría prevenibles, lo que podría calcularse también como un niño cada cinco segundos, según un informe publicado por Naciones Unidas.

Según datos recogidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Población de la ONU y el Grupo del Banco Mundial, la gran mayoría de las muertes se producen en los primeros cinco años de vida y alrededor de la mitad en recién nacidos.

"Si no se toman medidas urgentes, 56 millones de niños y niñas menores de cinco años morirán de aquí a 2030, la mitad de ellos recién nacidos", ha asegurado la directora de Datos, Investigaciones y Políticas de UNICEF, Laurence Chandy.

"A pesar de los progresos notables que hemos logrado desde 1990, millones de niños siguen muriendo simplemente debido a su identidad o al lugar donde han nacido. Con soluciones sencillas como medicamentos, agua potable, electricidad y vacunas podemos cambiar esa realidad para todos los niños", ha aseverado Chandy.

Just released: new IGME child mortality estimates for 2017. Love this figure, which shows the rate of progress across regions, age groups and time. Stunning that these numbers refer to annual rates of reduction. https://t.co/Bnei9CEOG0 pic.twitter.com/BJB7mJpXLg