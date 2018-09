La comentada respuesta de Adriana Lastra en 'LaSexta Noche' al ser preguntada por su currículum

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, fue entrevistada este sábado en el programa LaSexta Noche por el periodista Jesús Cintora.

En dicha entrevista, Lastra respondió a distintas cuestiones de la actualidad política, desde la polémica por la tesis y el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la decisión de seguir vendiendo armas a Arabia Saudí.

Pero también fue preguntada por su currículum, ya que Cintora quiso saber si le afectaban las críticas que muchos le hacen por no haber terminado la carrera de Antropología Social.

"No me afectan en absoluto", contestó Lastra. "Uno tiene que saber quién es, porque siempre te van a recordar quién eres. Yo tengo claro quién soy. Soy una trabajadora de toda la vida, una luchadora. Y lo que diga la derecha, azul y naranja, sea en las redes o sea...", agregó la diputada socialista.

"Trabajadora en la política", apostilló el periodista.

"Y fuera de la política, y fuera de la política", matizó Lastra. "Es que yo empecé a trabajar con 14 años, o sea, no, no...", añadió.

"¿En qué ha trabajado?", quiso saber Cintora.

"Bueno, pues en muchas cosas", comenzó a responder Lastra, "yo he trabajado en muchas cosas que no tengo por qué explicitar porque no hablo de mi vida privada". "Pero bueno, al final, lo que es la vida privada, cuando a uno le atacan por su vida privada, si lo más que tienen que decir de mí es que no acabé mis estudios, pues será que lo estoy haciendo bien, ¿no?", agregó.

Una respuesta que ha sorprendido a muchos en las redes sociales:

#L6Nadrianalastra " Yo soy una trabajadora de toda la vida" le preguntan ; ¿ trabajadora de la política? "No, y fuera de ella". Llevo trabajando desde los 14 años. Pregunta de nuevo ¿ en qué ha trabajado? No tengo porqué decirlo, no hablo de mi vida privada.

Es de risa lo de esta pic.twitter.com/08HSrMAZFE — Jesús Mayoral 🇪🇸🇪🇸🇪🇺 (@jemayfe) 22 de septiembre de 2018

Adriana Lastra: yo he trabajado fuera de la política en muchas cosas, en muchas cosas que no le voy a decir pues pertenecen a mi vida privada.

En fin.... — Julio del Corral (@jdelcorraltm) 22 de septiembre de 2018

Adriana Lastra y Jesús Cintora, entrevista en la Sexta Noche.



- Yo he sido toda mi vida una trabajadora.

-Y en que ha trabajado?

-En muchas cosas.

-En qué?

-No tengo por que hablar de mi vida privada.



Quedouvos claro? — Serxio María (@SerxioMaria) 22 de septiembre de 2018

Adriana Lastra ha dicho que ella es una trabajadora, que empezó a trabajar con 14 años y que ha trabajado de muchas cosas. Cuando le preguntan de qué ha trabajado, responde q no lo va a decir porque es su vida privada. No ha visto un empleo en su vida, Hulio 😂 #L6Nadrianalastra — Danquizir (@Danquizir) 22 de septiembre de 2018

#L6Nadrianalastra "Siempre se llega al consenso desde el disenso"

Adriana Lastra.



¿A qué se dedicaba Vd antes de estar en política?

¡De mi vida privada no hablo!

Adriana Lastra



¡NO COMMENT!. — Agricooltor (@agricooltor) 22 de septiembre de 2018

De su vida privada? Lo q da la ignorancia y la nula preparación ..con la de "cosas" q podría haber "colado" con esa pregunta, lo q le da el 1er premio a la torpeza — yolanda (@myolande70) 22 de septiembre de 2018

El trabajo de Adriana Lastra es de su vida privada, pero el máster de caso, de Cifuentes o las multas de Espe, son vida pública



Qué desvergüenza tienen — Nerea Liza 🐝 (@Nerealiza) 23 de septiembre de 2018

Doña @Adrilastra ya que les piden a los demás que demuestren sus estudios, me parece muy bien, haga usted público su Cartificado de Vida laboral para que tengamos una idea de a lo que se ha dedicado usted. No vea solo la viga en ojo ajeno. — miscagris_JRRey (@miscagris_JRRey) 23 de septiembre de 2018

La vida laboral es vida privada, ajá. — RMS-RO (@Rrosaliaaa) 23 de septiembre de 2018

En la ficha que publica la web del PSOE sobre Lastra, no consta un trabajo más allá de la política, así como en el perfil ni en las declaraciones de actividades que aparecen en la página del Congreso de los Diputados.

