Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha respondido al humorista David Broncano, que contó un chiste sobre él y el "coñazo" de su tesis en el programa La Resistencia de Movistar+.

Fue durante el monólogo que realiza Broncano al inicio de cada programa cuando el humorista comentó un titular según el cual Echenique se había quejado de que nadie leía su tesis.

"Ahí, sacándosela. ¿Qué pasa con esto? Echenique no es como esos políticos que aprobaban sin ir a la universidad, pero también es verdad que Echenique no podía hacerlo porque, si él falta, se nota mucho", bromeó Broncano.

"Él sabe que no le van a cazar como a Casado porque, claro, si se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, imagínate a Echenique... ya es imposible, es imposible", prosiguió el humorista, que tuvo un chiste final para la tesis del responsable de Podemos:

"El tema de la tesis de Echenique, esto es verdad, era Física cuántica aplicada a péptidos, entonces normal que nadie quiera revisarla, porque es un coñazo. En cambio, la de Pedro Sánchez, que ha sido muy criticada, se la ha leído todo el mundo, porque tenía un título y un tema mucho más accesible. La tenemos ahí: Mis Bacasione".

"Si Echenique falta a una clase, se nota mucho" pic.twitter.com/kszw59dbU4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 19 de septiembre de 2018

Y Echenique, tirando de su habitual sentido del humor, no ha dejado pasar la oportunidad de responder a Broncano: "Dos cosas: 1) El título de mi tesis, 'A bottom-up physical approach from small peptides to proteins..." es para despistar. El contenido es una juerga. Tú te lo pierdes. 2) No sé si se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, pero mi silla va a 13km/h. RESPECT".

Dos cosas, @davidbroncano:



1) El título de mi tesis, "A bottom-up physical approach from small peptides to proteins..." es para despistar. El contenido es una juerga. Tú te lo pierdes.



2) No sé si se pilla antes a un mentiroso o a un cojo, pero mi silla va a 13km/h. RESPECT. pic.twitter.com/i3h8NnPjcL — Pablo Echenique (@pnique) 22 de septiembre de 2018