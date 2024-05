Josef Ajram explica el motivo por el que no se ha ido a vivir a Andorra a pagar menos impuestos: ojo

El deportista y empresario Josef Ajram ha contado la conversación que tuvo con un amigo y que le hizo desistir de irse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos.

En una entrevista en Antifragil Podcast, Ajram se lamenta de que "Hacienda no da facilidades". "Yo me enfadé con el mundo y dije: ¡Pues me voy a vivir a Andorra!", recuerda.

"Y un amigo me dijo: 'Vale, te puedes ir a vivir a Andorra, ¿pero te gustaría ir a vivir a Andorra?'. Digo: 'Hombre pues está bien, el esquí, bici...'. Y me dice: 'Josef, ¿estás dispuesto a pasar 185 días al año en Andorra?'. Digo: 'Mira tío, son cuatro millones de euros de ahorro de impuestos al año'. Me dice: 'No me estás contestando a la pregunta. ¿Te gustaría pasar más de medio año en Andorra?'. Digo: 'No lo sé", cuenta el deportista.

"Me dice: 'Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué va a pensar tu hija Morgana de que su padre apalanca medio año de su vida en un lugar que no está seguro que le gusta vivir solo por el dinero? ¿Qué valores le estás dando a esta niña? ¿Qué percepción del mundo le estás dando a esta niña, que te vas a un sitio, que te he preguntado cuatro veces si te gusta y no me has dicho aún que sí, solo para ahorrarte?", continúa.

Y su amigo le dijo más: "¿Qué vas a tener si tienes dos 'Lambos' en el parking? ¿Qué quieres? ¿Dos más? Vives en una casa de 200 metros con 100 de terraza, ¿qué quieres? ¿400 y 200 de terraza? ¿Qué cojones quieres?".

"Y le dije: 'Tío, pues tienes razón. Acepto que en esta vida si esto vale dos pues he de ganar cuatro: dos para Hacienda y dos para mí. Pero entiendo que quiero seguir siendo dueño de mi vida", asevera.