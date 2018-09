Detenida una madre por castigar a su hija de 15 años sin móvil

Jodie May, una madre de Grandville (Nueva York), ha tenido que declarar ante un juez acusada de robo por castigar a su hija de 15 años sin móvil.

"Solo me estaba preocupando por mi hija", dijo la madre, que afirma que lo hizo para evitar que su hija tuviese problemas en su centro escolar.

Según han contado varios medios estadounidenses fue la hija la que decidió poner una denuncia contra su madre con apoyo de su padre y exmarido de su madre. El hombre afirmó ante la policía que el teléfono era suyo y que su exmujer se lo había robado.

Los agentes fueron al domicilio de May, que acababa de ser madre, para detenerla. "Me dijo que me iba a arrestar y le pregunté si podía entregarme el lunes siguiente porque tenía un nuevo bebé y aún no se alimentaba con biberones",dijo en Facebook.

Finalmente fue detenida y estuvo unas horas encarcelada hasta que pagó una fianza de 200 dólares. El juicio se saldó con la puesta en libertad de la madre tras aclarar que el teléfono no era del padre si no de la hija.

A mom arrested after taking her teen's cell away as punishment.

Jodie May's ex-husband claimed he owned the phone&filed charges against her. Turns out the daughter did in fact own the phone so prosecutors dropped the charges. Mom would have faced up to 93 days in jail! #Fox35pic.twitter.com/gqdAMlQzRg