Jorge Javier Vázquez se ha convertido este Día de la Hispanidad en un fenómeno en las redes sociales porque se ha desnudado (figuradamente): ha publicado un blog en la web de Lecturas en el que da cuenta de su vida sexual, sin tapujos, contando lo que le gusta y lo que no.

El presentador de GH VIP 6 es tajante desde el título: "Me gusta el sexo. Mucho". No traga, eso sí, con cualquier cosa. Dice que está harto de las típicas preguntas que le suelen hacer en las apps para ligar. "El sexo no es una de las asignaturas de mi vida en que más haya triunfado", confiesa en su post.

"Lo practico menos de lo que me gustaría pero es que últimamente me dan ganas de quitarme de en medio por una temporada", ha explicado el presentador, a la vez que ha asegurado que su experiencia en Grindr está resultando cuando menos decepcionante. "Estoy harto de que me pregunten "qué te va", "cuánto te mide", "activo o pasivo", "qué buscas". Quizás es que esta historia me pilla ya con el paso cambiado pero tengo la sensación de que nos estamos convirtiendo en atletas del sexo", ha comentado.

El también presentador de Sálvame hace alusión a un artículo de David Trueba en el que hablaba sobre una absurda obligación, muy extendida, que empuja a que todo lo que pasa sea la hostia. Para Jorge, eso también ocurre con el sexo: ni somos profesionales ni cada experiencia es única e irrepetible. "Eso es imposible porque puede que un cuerpo congenie con otro a la primera pero lo normal es que eso no suceda. Y tampoco pasa nada si es así".

Cada vez, dice, a la gente le gusta menos repetir con la misma persona, porque "preferimos abrir otro juguetito a jugar durante una temporada con el mismo". Y se queja, además, de que la popularidad no le ayude a triunfar en este tipo de apps de ligue: "Si a eso le sumas la popularidad, tu presencia en las aplicaciones se convierte en un rollo".

